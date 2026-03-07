#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый Москвич М70: два литра, автомат и британские корни — первый тест!
7 марта
Новый Москвич М70: два литра, автомат и британские корни — первый тест!
Названы все плюсы и особенности нового...
Этот полезный инструмент предоставит вам намного больше информации о вашем авто
7 марта
Этот полезный инструмент предоставит вам намного больше информации о вашем авто
Опубликован обзор инструмента для диагностики...
В России создают собственную классификацию моторных масел взамен API и ACEA
7 марта
В России создают собственную классификацию моторных масел взамен API и ACEA
Эксперт Сокуев рассказал, чем РФ заменит...

В России создают собственную классификацию моторных масел взамен API и ACEA

Эксперт Сокуев рассказал, чем РФ заменит западные классы смазки для двигателей

Российские автомобилисты все чаще задаются вопросом: насколько актуальны западные стандарты API (американский) и ACEA (европейский) на канистрах с маслом, если сами сертификаты больше не продлеваются?

Рекомендуем
Надежный и свежий «японец» по цене новой Гранты — 5 отличных вариантов

Ответить на этот вопрос и разобраться в ситуации помог руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев.

К марту 2026 года срок действия большинства иностранных одобрений для российских масел истек. Производители сейчас работают, опираясь на результаты физико-химических лабораторных тестов и декларируя соответствие прежним стандартам, но без полноценных стендовых испытаний за рубежом.

Что предлагается

Минпромторг поддержал инициативу Совета Федерации о создании национальной системы стандартизации масел и технических жидкостей. Цель – уйти от зависимости от зарубежных стендов и лабораторий, создав собственные испытательные центры и классификацию.

Сейчас прорабатывается несколько вариантов. СТО ААИ 003-98 – рекомендательный стандарт Ассоциации автомобильных инженеров (с обновлениями). Он делит масла на категории по типу двигателя (Б – бензин, Д – дизель) и эксплуатационным группам, напоминающим ACEA (от Б3 до Д5).

Разработка ИНТИ – Институт нефтегазовых технологических инициатив создаёт отраслевой стандарт, аналогичный API. Его планируют утвердить в первой половине 2026 года.

Параллельно с сентября 2025 года вводится обязательная маркировка масел «Честный знак» (для розницы – с апреля 2026 года). Это повысит прослеживаемость продукции и поможет бороться с подделками.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Что это значит для водителей

Эксперт отмечает, что переходный период не станет катастрофой. Пока новая система не заработает в полную силу, стоит ориентироваться на привычные классы: для современных турбированных бензиновых моторов – API SP, для дизелей с сажевым фильтром DPF – ACEA C3/C5.

Важно проверять наличие одобрения или соответствия на этикетке или сайте производителя.

Что будет на канистрах завтра

Когда российский стандарт утвердят, на канистрах появятся обозначения вроде ААИ Б6 или ААИ Д5. Они будут гарантировать качество, подтвержденное отечественными испытаниями с учетом российского топлива, климата и условий эксплуатации. Западные классы при этом никуда не денутся, но перестанут быть единственным ориентиром.

Ранее «За рулем» сообщал , что назван самый популярный гибрид в России.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / peoplecreations
Количество просмотров 32
07.03.2026 
Фото:freepik / peoplecreations
Поделиться:
Оцените материал:
0