Skoda представила самую мощную версию Superb: подробности

272-сильный Skoda Superb PHEV вышел в версиях Sportline и Laurin ＆ Klement

Линейка Skoda Superb пополнилась самой мощной гибридной модификацией в своей истории. Речь о подключаемом гибриде, чья силовая установка развивает суммарно 272 лошадиные силы. Правда, купить такую машину можно лишь в кузове лифтбэк, да и то в двух наиболее дорогих комплектациях – Sportline или Laurin & Klement.

Skoda Superb
Skoda Superb

Основу составляет 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель на 174 л.с., который работает в паре с электромотором на 114 л.с. Энергию для последнего запасает тяговая батарея ёмкостью 25,7 кВт·ч. Вся эта система соединяется с передними колёсами через 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. С таким набором автомобиль набирает 100 км/ч за 7,1 секунды, что на целую секунду быстрее стандартного гибридного Superb. Максимальная скорость заявлена на уровне 225 км/ч. Чтобы увереннее справляться с торможением, инженеры оснастили заднюю ось увеличенными вентилируемыми дисками диаметром 310 миллиметров.

Каждая из двух доступных версий предлагает свой характер. Sportline, как и положено спортивной линии, получила подвеску, заниженную на 15 миллиметров, и 19-дюймовые колёсные диски с аэродинамическими колпаками. Внешний вид подчёркивают чёрные акценты на кузове. Laurin & Klement, наоборот, делает ставку на максимальный комфорт. В её оснащение входит адаптивная подвеска DCC, кожаная отделка салона, хромированные детали экстерьера и премиальная аудиосистема Canton.

Skoda Superb
Skoda Superb

Несмотря на статус самого мощного гибрида в линейке, эта новинка не стала самой быстрой. Виной тому значительный вес батарей и исключительно передний привод. В итоге даже бензиновый Superb с 2.0-литровым турбомотором (261 л.с.) и полным приводом оказывается проворнее, разгоняясь до сотни за 5,6 секунды. Да и предыдущее поколение флагмана могло похвастаться атмосферным двигателем на 280 сил, который обходился без помощи электромотора.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
07.03.2026 
Фото:Carscoops
