Известный рамный «японец» готовится к возвращению на рынок: подробности

Nissan выпустит рамный внедорожник Pathfinder на базе Frontier к 2029 году

Похоже Nissan решил вернуться к классической формуле для настоящих поклонников бездорожья. Согласно свежей информации, компания работает над двумя разными версиями Pathfinder, которые будут продаваться одновременно. Одна останется привычным кроссовером с несущим кузовом, а вторая получит полноценную раму – как у старых легендарных внедорожников и современных пикапов.

Nissan Pathfinder

Правда, ждать этого дуэта придётся довольно долго. Дебют «рамника», как сообщает Automotive News, состоится не раньше 2029 года. Хотя обе модели будут использовать общую платформу, их технические различия окажутся принципиальными.

Рамный Pathfinder планируют максимально унифицировать с пикапом Frontier и люксовым Infiniti QX60. При этом силовые установки у «братьев» будут свои: обычный кроссовер, скорее всего, ограничится бензиновыми двигателями, а его более прочный собрат со временем обзаведётся гибридной силовой установкой.

Интерьер Nissan Pathfinder

Логично, что и цены у них будут разными. Нынешний Pathfinder в США стартует от 41,4 тысячи долларов, что примерно равно 3,2 миллионам рублей. Рамная версия, учитывая её конструкцию и возможности, почти наверняка окажется дороже. Впрочем, официально в Nissan пока ничего не подтверждают. В пресс-службе концерна лишь осторожно заявляют, что окончательные решения по этому проекту ещё не приняты.