#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проведите эти работы с автомобилем перед весной, и он прослужит вам долгие годы
7 марта
Проведите эти работы с автомобилем перед весной, и он прослужит вам долгие годы
Эксперт Ершов представил список...
Прототип новой Toyota Celica WRC
7 марта
Слухи о новой «заряженной» Celica нашли подтверждение
Прототип раллийного автомобиля Toyota Celica...
Первый тест-драйв Москвича М70!
7 марта
Первый тест-драйв Москвича М70!
В новом выпуске «Разборки недели» разбираем...

Известный рамный «японец» готовится к возвращению на рынок: подробности

Nissan выпустит рамный внедорожник Pathfinder на базе Frontier к 2029 году

Похоже Nissan решил вернуться к классической формуле для настоящих поклонников бездорожья. Согласно свежей информации, компания работает над двумя разными версиями Pathfinder, которые будут продаваться одновременно. Одна останется привычным кроссовером с несущим кузовом, а вторая получит полноценную раму – как у старых легендарных внедорожников и современных пикапов.

Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder

Рекомендуем
Снег и мороз: как пережил зиму недорогой седан белорусской сборки?

Правда, ждать этого дуэта придётся довольно долго. Дебют «рамника», как сообщает Automotive News, состоится не раньше 2029 года. Хотя обе модели будут использовать общую платформу, их технические различия окажутся принципиальными.

Рамный Pathfinder планируют максимально унифицировать с пикапом Frontier и люксовым Infiniti QX60. При этом силовые установки у «братьев» будут свои: обычный кроссовер, скорее всего, ограничится бензиновыми двигателями, а его более прочный собрат со временем обзаведётся гибридной силовой установкой.

Интерьер Nissan Pathfinder
Интерьер Nissan Pathfinder

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Логично, что и цены у них будут разными. Нынешний Pathfinder в США стартует от 41,4 тысячи долларов, что примерно равно 3,2 миллионам рублей. Рамная версия, учитывая её конструкцию и возможности, почти наверняка окажется дороже. Впрочем, официально в Nissan пока ничего не подтверждают. В пресс-службе концерна лишь осторожно заявляют, что окончательные решения по этому проекту ещё не приняты.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Automotive News
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 11
07.03.2026 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Pathfinder

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв