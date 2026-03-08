В России начали продавать надежный кроссовер Nissan дешевле 2 миллионов рублей

Nissan Qashqai (Glory) импортируют в Россию из Китая с ценами 1,69 млн рублей

В Россию налажен параллельный импорт обновлённой версии Nissan Qashqai второго поколения, которую в Китае производят под именем Glory. По сути, это машина с завода совместного предприятия Dongfeng-Nissan, и её уже можно купить у нас – либо под заказ, либо сразу из наличия. Стартовая цена выглядит очень привлекательно на фоне рынка.

Nissan Qashqai (Glory)

Возьмём, к примеру, популярный Haval Jolion. Даже в прошлогодних версиях он стоит почти от двух миллионов, а за обновлённую модель и вовсе попросят больше 2 млн. Белорусский Belgee X50 без скидок и того дороже – цены от него начинаются в районе 2,48 млн рублей. На этом фоне заявленные 1,69 млн за Qashqai кажутся более чем интересным предложением.

Самая низкая цена – именно под заказ во Владивостоке. За эти деньги предлагается базовая комплектация, но и она не пустая: салон с экокожей, мультируль, климат-контроль, медиасистема с тачскрином и полностью светодиодная оптика. Если добавить ещё 100 тысяч рублей, в том же регионе можно заказать версию Leading. Она дополнена панорамной крышей с люком, электроприводом передних сидений и уже кожаной отделкой руля.

Правда, по мере удаления от Дальнего Востока цена растёт. В Красноярске или Новосибирске заказанный автомобиль будет стоить уже от 1,93 до 1,96 млн. В Питере планка поднимается до 2 миллионов, а в Хабаровске, Кирове или Уфе переваливает за два с небольшим. В Москве, Кемерово или Казани заявленный минимум и вовсе составляет от 2,2 до 2,25 млн рублей.

Интерьер Nissan Qashqai (Glory)

Машин в наличии по стране тоже больше сотни. Цены на них, естественно, выше, чем под заказ. Например, в Сургуте такой кроссовер с документами готовы отдать за 2,3 млн. В Челябинске, Уфе или Чебоксарах просят около 2,38 млн, а в Белгороде или Краснодаре цена доходит до 2,55-2,6 млн рублей. Вообще, найти Qashqai Glory можно во многих крупных городах – от Екатеринбурга и Омска до Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

Под капотом у всех «китайских» Qashqai стоит один силовой агрегат: атмосферный двигатель объёмом 2 литра мощностью 140 л.с. В паре с ним работает вариатор, а привод – исключительно передний.