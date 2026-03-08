#
В России начали продавать надежный кроссовер Nissan дешевле 2 миллионов рублей

Nissan Qashqai (Glory) импортируют в Россию из Китая с ценами 1,69 млн рублей

В Россию налажен параллельный импорт обновлённой версии Nissan Qashqai второго поколения, которую в Китае производят под именем Glory. По сути, это машина с завода совместного предприятия Dongfeng-Nissan, и её уже можно купить у нас – либо под заказ, либо сразу из наличия. Стартовая цена выглядит очень привлекательно на фоне рынка.

Nissan Qashqai (Glory)
Nissan Qashqai (Glory)

Снег и мороз: как пережил зиму недорогой седан белорусской сборки?

Возьмём, к примеру, популярный Haval Jolion. Даже в прошлогодних версиях он стоит почти от двух миллионов, а за обновлённую модель и вовсе попросят больше 2 млн. Белорусский Belgee X50 без скидок и того дороже – цены от него начинаются в районе 2,48 млн рублей. На этом фоне заявленные 1,69 млн за Qashqai кажутся более чем интересным предложением.

Самая низкая цена – именно под заказ во Владивостоке. За эти деньги предлагается базовая комплектация, но и она не пустая: салон с экокожей, мультируль, климат-контроль, медиасистема с тачскрином и полностью светодиодная оптика. Если добавить ещё 100 тысяч рублей, в том же регионе можно заказать версию Leading. Она дополнена панорамной крышей с люком, электроприводом передних сидений и уже кожаной отделкой руля.

Правда, по мере удаления от Дальнего Востока цена растёт. В Красноярске или Новосибирске заказанный автомобиль будет стоить уже от 1,93 до 1,96 млн. В Питере планка поднимается до 2 миллионов, а в Хабаровске, Кирове или Уфе переваливает за два с небольшим. В Москве, Кемерово или Казани заявленный минимум и вовсе составляет от 2,2 до 2,25 млн рублей.

Интерьер Nissan Qashqai (Glory)
Интерьер Nissan Qashqai (Glory)

Что и когда ломается у Nissan Qashqai II

Машин в наличии по стране тоже больше сотни. Цены на них, естественно, выше, чем под заказ. Например, в Сургуте такой кроссовер с документами готовы отдать за 2,3 млн. В Челябинске, Уфе или Чебоксарах просят около 2,38 млн, а в Белгороде или Краснодаре цена доходит до 2,55-2,6 млн рублей. Вообще, найти Qashqai Glory можно во многих крупных городах – от Екатеринбурга и Омска до Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

Под капотом у всех «китайских» Qashqai стоит один силовой агрегат: атмосферный двигатель объёмом 2 литра мощностью 140 л.с. В паре с ним работает вариатор, а привод – исключительно передний.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Autohome
08.03.2026 
Фото:Autohome
0

Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+16