Geely представила более выгодную версию седана Preface в России

Geely добавила экономичности своему популярному бизнес-седану Preface

Китайский автопроизводитель выводит на рынок РФ новую версию модели Geely Preface, сделав ставку на эффективность без потери комфорта.

Седан D-класса получил дефорсированный 150-сильный турбомотор объемом 2.0 литра (было 200 л.с.), который сочетает мощный крутящий момент в 325 Н·м со скромным аппетитом – всего 7,1 литра в смешанном режиме.

До «сотни» такой автомобиль разгоняется за 9,5 секунды (при прежней мощности было 7,1 секунды). Умеренные характеристики агрегата – продуманный шаг, позволяющий удержать привлекательный ценник, при этом оснащение осталось на премиальном уровне.

Уже в начальной версии Люкс покупатель получает полный зимний пакет, включающий подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, внешних зеркал, заднего стекла и форсунок омывателя.

Geely Preface

Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем кожаным салоном, виртуальной приборной панелью и огромным 13,2-дюймовым экраном мультимедиа.

Топовое исполнение «Флагман» добавляет водителю и пассажиру электрорегулировки кресел с вентиляцией, премиальную акустику с динамиками в подголовнике и расширенный набор систем безопасности.

Модель, продажи которой стартовали в России прошлым летом, уже успели оценить покупатели за элегантный дизайн, управляемость и технологичность.

Geely Preface в новой версии поступит в официальные дилерские центры Geely в ближайшее время. Седан в исполнении Люкс (Luxury) обойдется в 3 329 990 рублей, а в версии Флагман (Flagship) его можно будет приобрести за 3 429 990 рублей.