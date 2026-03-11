#
Скидки на Changan и GAC: что будет с продажами автомобилей в марте

Эксперт Шапринский: Продажи новых машин в марте вырастут на 10-15%

Участники автомобильного рынка ожидают оживления продаж в марте, однако единого мнения о том, насколько сильным будет рост, нет. Своими прогнозами с агентством «Автостат» поделились представители крупных дилерских холдингов.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что март окажется удачнее февраля. Александр Шапринский, коммерческий директор сети «Прагматика», прогнозирует прирост в пределах 10–15%. По его словам, покупатели постепенно привыкают к новым ценам. Дополнительным стимулом может стать стремление приобрести автомобили «старого стока» до вступления в силу очередных изменений правил ввоза машин.

Дмитрий Паршенцев, директор по продажам новых автомобилей холдинга Major, также отмечает позитивные сигналы: рынок оживает, а некоторые бренды, например Changan и GAC, уже ввели дополнительные скидки. Он не исключает, что мартовские продажи могут преодолеть отметку в 90 тысяч автомобилей.

Однако не все дилеры настроены столь оптимистично. Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский призывает учитывать геополитическую обстановку. Он считает, что активность покупателей может вырасти лишь во второй половине месяца, когда весна окончательно вступит в свои права.

При этом он предупреждает: эскалация конфликта на Ближнем Востоке способна снизить потребительскую уверенность. Люди вряд ли будут делать крупные покупки, особенно в кредит, если не будут чувствовать себя защищенными и не будут верить в стабильное будущее.

Ранее «За рулем» сообщал, когда менять шины весной 2026 года.

Источник:  «Автостат»
