Легендарный японский кроссовер снова можно купить в России: цены

Новые Subaru Forester появились на российском рынке по цене от 3,2 млн рублей

Легендарный японский кроссовер Subaru Forester снова можно купить в России. Причем теперь в нашей стране доступно не только знакомое пятое поколение модели, но и новейшее, шестое, которое ранее официально не поставлялось.

Subaru Forester

Самый доступный вариант – Subaru Forester предыдущего, пятого поколения. Во Владивостоке такой автомобиль можно заказать за 3 150 000 рублей. Речь идет о версии STI Sport Plus с 2,0-литровым 154-сильным атмосферником. В оснащении заявлены люк, кожаный мультируль, медиасистема с большим экраном, подогрев сидений, климат-контроль и бесключевой доступ.

Версия Sport EyeSight обойдется на 100 тысяч дороже (3 250 000 рублей). Она отличается красно-черным салоном с обилием логотипов STI и наличием фирменного комплекса безопасности EyeSight. Эта система включает адаптивный круиз, автоторможение и контроль усталости водителя.

За новейший Forester в шестом кузове просят уже от 3 769 000 рублей. В эту цену во Владивостоке оценили праворульную версию с японского рынка, оснащенную 1,8-литровым турбомотором мощностью 177 л. с. В списке опций багажник на крыше, золотистые литые диски, кожаный руль, вертикальный тачскрин медиасистемы, подогревы и электрорегулировки кресла водителя.

Другие компании из Владивостока предлагают шестой Forester от 3 820 000 рублей под заказ. Автомобили в наличии стоят минимум 4 450 000 рублей.

Интерьер Subaru Forester

Чем дальше от Дальнего Востока, тем цены ожидаемо выше. В Нижнем Новгороде за уже привезенную машину с 2,0-литровым мотором (136 л. с.), проходящую по льготному утильсбору, просят 6 790 000 рублей. В Екатеринбурге аналогичный вариант стоит от 6 900 000, в Самаре – от 7 050 000, а в Москве – минимум 7 100 000 рублей.

Напомним, что высокие цены на «Форестер» подкреплены его репутацией. Еще в апреле прошло го года он был признан самым надежным новым автомобилем на российском рынке по результатам опроса 30 тысяч респондентов в рамках исследования «Рейтинги Авто Года».

А в декабре 2025-го Subaru Forester возглавил мировой рейтинг надежности от авторитетного американского журнала Consumer Reports, обойдя в опросе 300 тысяч владельцев таких соперников, как BMW X5, Lexus RX и Toyota RAV4.

