#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые популярные подержанные машины прошедшей зимы
11 марта
Названы самые популярные подержанные машины прошедшей зимы
«Авито Авто» привел топ-10 популярных машин с...
Nissan Note с пробегом: какой автомобиль можно найти за миллион с небольшим
11 марта
Nissan Note с пробегом: какой автомобиль можно найти за миллион с небольшим
Эксперт Виноградов: Практичный Nissan Note до...
Маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины
11 марта
Маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины
Законопроект о тратах маткапитала на покупку...

Легендарный японский кроссовер снова можно купить в России: цены

Новые Subaru Forester появились на российском рынке по цене от 3,2 млн рублей

Легендарный японский кроссовер Subaru Forester снова можно купить в России. Причем теперь в нашей стране доступно не только знакомое пятое поколение модели, но и новейшее, шестое, которое ранее официально не поставлялось.

Subaru Forester
Subaru Forester

Рекомендуем
Надежно и престижно — 5 проверенных японских моделей по цене Lada Granta

Самый доступный вариант – Subaru Forester предыдущего, пятого поколения. Во Владивостоке такой автомобиль можно заказать за 3 150 000 рублей. Речь идет о версии STI Sport Plus с 2,0-литровым 154-сильным атмосферником. В оснащении заявлены люк, кожаный мультируль, медиасистема с большим экраном, подогрев сидений, климат-контроль и бесключевой доступ.

Версия Sport EyeSight обойдется на 100 тысяч дороже (3 250 000 рублей). Она отличается красно-черным салоном с обилием логотипов STI и наличием фирменного комплекса безопасности EyeSight. Эта система включает адаптивный круиз, автоторможение и контроль усталости водителя.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

За новейший Forester в шестом кузове просят уже от 3 769 000 рублей. В эту цену во Владивостоке оценили праворульную версию с японского рынка, оснащенную 1,8-литровым турбомотором мощностью 177 л. с. В списке опций багажник на крыше, золотистые литые диски, кожаный руль, вертикальный тачскрин медиасистемы, подогревы и электрорегулировки кресла водителя.

Другие компании из Владивостока предлагают шестой Forester от 3 820 000 рублей под заказ. Автомобили в наличии стоят минимум 4 450 000 рублей.

Интерьер Subaru Forester
Интерьер Subaru Forester

Чем дальше от Дальнего Востока, тем цены ожидаемо выше. В Нижнем Новгороде за уже привезенную машину с 2,0-литровым мотором (136 л. с.), проходящую по льготному утильсбору, просят 6 790 000 рублей. В Екатеринбурге аналогичный вариант стоит от 6 900 000, в Самаре – от 7 050 000, а в Москве – минимум 7 100 000 рублей.

Рекомендуем
3 крутых внедорожника по цене Lada Niva Travel — рейтинг «За рулем»

Напомним, что высокие цены на «Форестер» подкреплены его репутацией. Еще в апреле прошло го года он был признан самым надежным новым автомобилем на российском рынке по результатам опроса 30 тысяч респондентов в рамках исследования «Рейтинги Авто Года».

А в декабре 2025-го Subaru Forester возглавил мировой рейтинг надежности от авторитетного американского журнала Consumer Reports, обойдя в опросе 300 тысяч владельцев таких соперников, как BMW X5, Lexus RX и Toyota RAV4.

Ранее «За рулем» сообщал , когда менять шины весной 2026 года.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Subaru
Количество просмотров 22
11.03.2026 
Фото:Subaru
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+29