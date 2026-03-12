Некогда популярный кроссовер окончательно ушел из РФ

Китайские автомобили: дилеры распродали все запасы кроссоверов Geely Tugella

У дилеров Geely не осталось ни одного экземпляра купе-кроссовера Geely Tugella – такой вывод можно сделать по сообщению источника: ни в январе, ни в феврале 2026 года указанная модель не вставала на учет в ГИБДД.

Стоит напомнить, что российское представительство Geely официально завершило продажи еще в сентябре 2024-го, однако до вышеуказанного срока машины регулярно регистрировались – россияне «выбирали» последние остатки, сохранявшиеся в дилерской сети. Издание уточняет, что к настоящему моменту на классифайдах новые кроссоверы Geely Tugella также не значатся. При этом аналогичные Knewstar 001 имеются в изобилии, добавляет «Автопоток».

Geely Tugella

Дилеры предлагают Knewstar 001, являющийся полным клоном Geely Tugella – в наличии по России есть около 900 машин 2024 и 2025 годов выпуска и без пробега. Эти кроссоверы собирают в китайском Харбине недалеко от границы с РФ, их начали продавать в сентябре 2024-го, одномоментно с официальным уходом оригинальной модели.

Она, в свою очередь регулярно входила в тройку самых продаваемых моделей бренда, трижды признавалась экспертами «лучшим китайским автомобилем», а в апреле 2023-го даже залетела в Топ-10 легковушек-бестселлеров в РФ. Клон сравнимых результатов пока не показал, а новый утильсбор при мощности мотора в 200 л.с. служит дополнительным препятствием к этому.