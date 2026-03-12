#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как менялся рынок машин с пробегом в феврале: что подорожало и что подешевело
12 марта
Как менялся рынок машин с пробегом в феврале: что подорожало и что подешевело
«Авто. ру Бизнес»: средняя цена подержанного...
Эта простая процедура спасет двигатель автомобиля от серьезных поломок
12 марта
Эта простая процедура спасет двигатель автомобиля от серьезных поломок
Эксперт Ожогин: После зимы моторное масло...
Toyota Highlander
12 марта
Toyota отзывает полмиллиона кроссоверов: называем причины
В США Toyota отзывает 550 тысяч автомобилей...

Некогда популярный кроссовер окончательно ушел из РФ

Китайские автомобили: дилеры распродали все запасы кроссоверов Geely Tugella

У дилеров Geely не осталось ни одного экземпляра купе-кроссовера Geely Tugella – такой вывод можно сделать по сообщению источника: ни в январе, ни в феврале 2026 года указанная модель не вставала на учет в ГИБДД.

Рекомендуем
Знакомый кроссовер сменил имя и подешевел: смотрим, что еще изменилось

Стоит напомнить, что российское представительство Geely официально завершило продажи еще в сентябре 2024-го, однако до вышеуказанного срока машины регулярно регистрировались – россияне «выбирали» последние остатки, сохранявшиеся в дилерской сети. Издание уточняет, что к настоящему моменту на классифайдах новые кроссоверы Geely Tugella также не значатся. При этом аналогичные Knewstar 001 имеются в изобилии, добавляет «Автопоток».

Geely Tugella
Geely Tugella

Дилеры предлагают Knewstar 001, являющийся полным клоном Geely Tugella – в наличии по России есть около 900 машин 2024 и 2025 годов выпуска и без пробега. Эти кроссоверы собирают в китайском Харбине недалеко от границы с РФ, их начали продавать в сентябре 2024-го, одномоментно с официальным уходом оригинальной модели.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Она, в свою очередь регулярно входила в тройку самых продаваемых моделей бренда, трижды признавалась экспертами «лучшим китайским автомобилем», а в апреле 2023-го даже залетела в Топ-10 легковушек-бестселлеров в РФ. Клон сравнимых результатов пока не показал, а новый утильсбор при мощности мотора в 200 л.с. служит дополнительным препятствием к этому.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 26
12.03.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0