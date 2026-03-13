#
Эксперты объяснили, в чем китайские авто проигрывают машинам «старой школы»

Белоусов: авто ушедших брендов дешевеют на вторичке не так быстро, как «китайцы»

Согласно данным «Автостата», продажи автомобилей брендов, ушедших из РФ, взлетели в 2,5 раза (за январь-февраль 2026 года).

Официально эти машины в РФ не поставляются, их покупка сопряжена с рисками и завышенной ценой, а также со сложностями в будущем: дефицит запчастей и отсутствие дилерской поддержки.

При этом рынок перенасыщен официальными китайскими автомобилями во всех сегментах. С чем связан этот парадокс? Почему покупатели выбирают заведомо сложный путь, а не очевидные легальные альтернативы, мы узнали у специалистов.

В ГК «Автодом» и ГК АвтоСпецЦентр отмечают, что для многих людей автомобили Toyota, Mazda или Volkswagen – это синоним качества, проверенного годами, поэтому они готовы мириться с завышенной ценой. Китайский автопром, несмотря на широкое присутствие, пока не смог в полной мере заместить эту нишу для консервативной части аудитории.

Автомобили из КНР зачастую воспринимаются как не до конца изученная альтернатива, которая пока не вызывает того же уровня доверия, что и японские или европейские бренды с их безупречной репутацией.

Андрей Белоусов , автоэксперт, к.э.н., доцент Финансового Университета при Правительстве РФ:

Эксперты объяснили, в чем китайские авто проигрывают машинам «старой школы»

Выбор российских потребителей в пользу китайского автопрома в последние годы в большинстве случаев был вынужденным, так как альтернативой могли служить только поставки европейских, корейских и японских автомобилей по параллельному импорту.

Вместе с тем, несмотря на доминирование китайских автопроизводителей на российском рынке достаточно стабильно продолжаются продажи и известных автобрендов, ушедших из России.

Причин несколько. Во-первых, у значительного числа наших соотечественников по-прежнему сохраняется определенное недоверие к китайскому автопрому. Поэтому при наличии каналов параллельного импорта часть автолюбителей предпочитает пусть и по более сложной схеме, и без гарантии на сам автомобиль, но, тем не менее, купить известную европейскую, корейскую или японскую марку.

Во-вторых, укрепившийся за последний год рубль способствовал определенному снижению цен на автомобили, доставляемые по параллельному импорту. Так, при примерно равной стоимости нового китайского автомобиля у официального дилера и автомобиля известного бренда, ввезенного через параллельный импорт, многие готовы выбирать именно второй вариант.

Также отмечу и тот факт, что автомобили известных брендов со временем теряют в стоимости значительно меньше, чем большинство китайских моделей. Для ряда покупателей это тоже становится важным фактором в пользу такого приобретения.

Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
13.03.2026 
Фото:freepik / freepik
