Названы крупнейшие автомобильные рынки мира. На каком месте Россия?

Эксперт Целиков: США обогнали Китай и стали крупнейшим авторынком мира

По итогам февраля 2026 года произошла смена лидера на глобальном автомобильном рынке. Соединенные Штаты впервые за долгое время заняли первое место, сместив Китай, который показал резкое падение продаж. Россия же, пропустив вперед Испанию, опустилась на 14-ю позицию.

Такие данные со ссылкой на Китайскую ассоциацию автопроизводителей (CAAM) и собственный анализ привел автоэксперт Сергей Целиков. Ключевой причиной перестановок стало обвальное сокращение спроса в Китае: в феврале здесь было реализовано 950 тысяч легковых автомобилей, что на треть (34,2%) меньше, чем годом ранее. В США продажи составили 1,18 млн машин, снизившись незначительно – всего на 3,8%.

В десятке крупнейших рынков также заметна разнонаправленная динамика. Например, Индия продолжает активно расти (+16,3%), поднявшись на четвертую строчку. Италия также показала уверенный рост в 14,1%. В то же время французский рынок просел на 14,7%, а немецкий, напротив, прибавил 3,8%.

Что касается России, то продажи новых автомобилей в феврале составили около 80 тысяч штук, что на 2,5% выше прошлогоднего результата. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы удержать 13-е место: Испания, где в феврале традиционно высокий сезон, реализовала 97,1 тыс. машин (+7,2%) и обошла нашу страну. Таким образом, РФ заняла 14-ю строчку рейтинга.

Эксперт Сергей Целиков выразил надежду, что по итогам марта российский рынок сможет вернуться на одну позицию выше.

Топ-15 мировых авторынков в феврале 2026 года (легковые автомобили):

США – 1 180 000 (-3,8%)

Китай – 950 000 (-34,2%)

Япония – 395 000 (-3,5%)

Индия – 319 900 (+16,3%)

Германия – 211 300 (+3,8%)

Италия – 157 300 (+14,1%)

Бразилия – 140 600 (+4,3%)

Франция – 130 800 (-14,7%)

Южная Корея – 122 800 (-8%)

Канада – 122 000 (-0,2%)

Мексика – 117 700 (+2,9%)

Испания – 97 100 (+7,2%)

Великобритания – 90 100 (+7,5%)

Россия – 80 000 (+2,5%)

Турция – 69 800 (-8,2%)

