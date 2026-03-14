Китайский концерн задумал ворваться в Формулу-1 и другие серьезные гонки

Bloomberg: BYD изучает возможность входа в Формулу-1 и гонку «24 часа Ле-Мана»

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает, что китайский автопроизводитель BYD всерьёз размышляет о выходе на вершину мирового автоспорта. Компания изучает варианты участия в легендарных чемпионатах, включая Формулу-1 и знаменитую суточную гонку «24 часа Ле-Мана».

Основной мотив – укрепление глобального имиджа бренда, который стремительно растёт за пределами Китая. Вдобавок, в автоспорте набирает обороты тренд на гибридные силовые установки, что хорошо вписывается в технологический портфель BYD. Правда, путь в элиту, особенно в Формулу-1, сопряжён с колоссальными сложностями.

По оценкам источников, вступление в королевские гонки потребует многолетней подготовки и гигантских инвестиций – бюджет на один сезон может исчисляться сотнями миллионов долларов. Это становится ключевым барьером для принятия окончательного решения.

Сегодня в автоспорте высшего уровня безраздельно правят европейские и американские бренды. Китайские компании появляются там пока точечно. К примеру, Geely представлена в кузовных чемпионатах через команду Cyan Racing, а Nio несколько лет выступала в полностью электрической Формуле Е. Выход BYD на арену Формулы-1 или Ле-Мана стал бы качественно новым уровнем амбиций для автопрома КНР.