Иранский конфликт грозит обрушить спрос на автомобили по всему миру
Стартовало производство мотоцикла, с которого невозможно упасть: подробности

Omoway запустила серийный выпуск самобалансирующегося электромотоцикла OMO X

Компания Omoway представила миру первый серийный мотоцикл, который буквально не даст себе упасть. Премьера электрического байка OMO X состоялась на глобальном мероприятии в Сингапуре, где и было объявлено о старте его массового производства. Главная фишка новинки – фирменная система самобалансировки, работающая на базе архитектуры OMO-ROBOT.

Omoway OMO X

Эта архитектура – мозг и вестибулярный аппарат мотоцикла в одном флаконе. Она завязана на силовые гироскопы, аналогичные тем, что используют в аэрокосмической отрасли, и сложные алгоритмы машинного обучения. Всё вместе это позволяет системе не просто держать байк вертикально, но и постоянно анализировать дорожную обстановку, принимая решения и отдавая команды механике. На практике это означает помощь в сложных поворотах, предотвращение скольжения на мокром асфальте и даже автоматический уход от столкновений.

Omoway OMO X

За вертикальную устойчивость, когда мотоцикл стоит или движется на малой скорости, отвечает силовой гироскоп (Control Moment Gyroscope). Он создаёт гироскопический момент, который противодействует крену и не даёт конструкции завалиться набок. Получается, что OMO X в принципе не нужна подножка – он может стоять самостоятельно.

Правда, пока что оценить новинку в деле смогут не все. Первой страной, где OMO X появится в продаже, станет Индонезия. Там предзаказ откроют уже в конце апреля 2026 года, а непосредственно покупка станет доступна в мае. Окончательные цены и полные технические характеристики производитель обещает раскрыть ближе к дате старта продаж.

Источник:  Omoway
Лежнин Роман
Фото:Omoway
14.03.2026 
