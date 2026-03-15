Зачем в эпоху 3D-моделей автомобили до сих пор «лепят» вручную

Тратят тонны глины: как работают автомобильные дизайнеры

Пока автопром лихорадит от смены эпох – вчера хоронили ДВС, сегодня корректируют планы на электромобили, – в дизайн-студиях крупнейших марок царит удивительное постоянство. Здесь до сих пор используют технологию 1930-х годов: лепку из глины (точнее, специального пластилина). Зачем, если есть мощные 3D-редакторы и VR?

Оказывается, физическая модель дает ту самую «тактильную истину», которую не передаст ни один, даже самый лучший экран. Цифровой рендер идеален для инженерных расчетов, но глиняную скульптуру можно обойти со всех сторон, увидеть, как на ней играет свет в разное время суток, и главное – потрогать. Линии оживают, пропорции проверяются на ощупь, а ошибки видны сразу.

Весь процесс – это симбиоз высоких технологий и ручного труда. Начинается все с эскизов или 3D-моделей. После утверждения концепта создается арматура – алюминиевый каркас с регулируемой базой, который обшивают пенопластом. Затем в специальных теплых камерах наносят слой глины (нагретой до 65 градусов у Volvo). Первую, грубую форму снимает 5-осевой фрезерный станок за ночь. А дальше в дело вступают скульпторы.

Мастера вручную шлифуют поверхность, сглаживают переходы, добавляют объем. Тонны материала уходят на то, чтобы «выдвинуть» фары на миллиметр или чуть изменить изгиб бампера. Готовую модель красят, ставят на нее настоящие колеса и направляют прожектора – так дизайнеры видят все блики и тени. После этого модель сканируют для инженеров (CAD), и цикл повторяется снова. От первой идеи до готовых штампов для конвейера может пройти 2-3 года.

Почему нельзя обойтись только цифрой? Во-первых, аэродинамические трубы точнее работают с физической моделью, где каждый миллиметр влияет на результат. Во-вторых, эргономику ручек и расположение кнопок проще оценить на ощупь. В-третьих, скорость итераций: в глину правки вносятся за часы, а не за дни, как при перестройке цифровой модели.

BMW, Ford, Volvo и другие гиганты тратят тонны этого материала ежегодно. Глина (специальный пластилин) остается идеальным мостом между вдохновением дизайнера и суровой реальностью конвейера.

