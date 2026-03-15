Надежный семейный японский минивэн приехал в Россию с ценой ниже «китайцев»

Mitsubishi Xpander и Xpander Cross продаются в России с ценой от 2,25 млн рублей

На российский рынок через параллельный импорт продолжают поступать интересные семейные модели, и одной из самых выгодных на фоне конкурентов выглядит Mitsubishi Xpander. Этот компактвэн, включая версию Cross с внедорожным дизайном, предлагает три ряда сидений и кузов с оцинковкой, при этом его цена начинается от 2 миллионов 253 тысяч рублей.

Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander

Для сравнения, за официально продаваемые семиместные кроссоверы просят заметно больше: Chery Tiggo 8 Pro Max стартует с 3,3 млн, Geely Okavango – почти с 3,9 млн, а Jetour X90 Plus приближается к отметке в 4 миллиона рублей. На этом фоне предложения по Xpander кажутся особенно привлекательными.

За минимальную сумму в 2 253 000 рублей компания из Забайкальска готова доставить в Москву Xpander в топовой комплектации High-line. В неё входят кожаный мультируль, кнопка старта, медиасистема с сенсорным экраном, двухзонный климат-контроль, электронный ручник с функцией AutoHold, а также полный электропакет и литые диски.

Похожие условия предлагают и в других городах. В Омске, к примеру, автомобиль 2023 или 2025 года можно заказать от 2,26 млн рублей, причём кросс-версия доступна только в максимальной комплектации. Цены во Владивостоке и Благовещенске начинаются от 2,31-2,32 млн, в Чебоксарах Cross оценили в 2,4 млн, а в Петербурге – в 2,45 миллиона. Вообще, заказать эту модель можно во множестве городов, от Краснодара и Воронежа до Новосибирска и Мурманска.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Некоторые дилеры продают машины из наличия, правда, они обычно укомплектованы богаче и, соответственно, дороже. В Краснодаре за 2,55 млн предлагают вариант с кожаным салоном, а в Чите за 2,79 млн – Xpander Cross с тканевой отделкой, но зато с цифровой приборной панелью.

Mitsubishi Xpander Cross
Mitsubishi Xpander Cross

Стоит иметь в виду, что все указанные цены – без учёта коммерческого утильсбора, который добавляет к стоимости несколько сотен тысяч рублей. После его оплаты автомобиль серьёзно дорожает: в Нижнем Новгороде Xpander Cross с сбором оценили уже в 3,6 млн рублей, а в Сочи на двух таких машинах висят ценники в 3,5 и 3,8 миллиона.

Технически все версии, и обычный Xpander, и Cross, идентичны. Под капотом у них один и тот же проверенный 1,5-литровый атмосферный мотор на 105 лошадиных сил, который работает в паре с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Привод, независимо от комплектации, исключительно передний.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 16
15.03.2026 
Фото:Mitsubishi
