TRD Hammer от Toyota получит 37-дюймовые шины и выдающиеся внедорожные способности

Toyota готовит конкурента для Ford Raptor: новый внедорожник назовут TRD Hammer

Похоже, Toyota всерьез нацелилась превзойти лидера бездорожья – пикап Ford Raptor.

В Сети появились данные о регистрации нового товарного названия, которое, вероятно, достанется самому экстремальному пикапу в линейке бренда.

Речь идет о TRD Hammer, и, судя по всему, оно идеально подходит для настоящего покорителя пустынь. В патентной заявке, поданной 10 марта, значится именно TRD Hammer – название, которое ранее всплывало в опросах среди поклонников марки как вариант для «пикапа с подвеской большого хода и выдающимися внедорожными возможностями».

В самой компании пока хранят молчание, но инсайдеры уже вовсю делятся подробностями: новинка получит 37-дюймовые внедорожные шины, агрессивные широкие крылья и мощный мотор, способный дать фору многим конкурентам.

Остается лишь догадываться, что скрывается под капотом. Если машина получится такой же дерзкой, как ее имя, битва за титул короля бездорожья обещает стать жаркой.

Источник:  The Drive
Алексеева Елена
Фото:Toyota
22.03.2026 
