Теперь оцинкован: новый рамный внедорожник продолжают адаптировать для РФ

В России рамный внедорожник BAW 212 T01 впервые получил оцинкованный кузов

Китайский производитель BAW пошел навстречу пожеланиям российских покупателей. Внедорожник BAW 212T01 теперь оснащается полностью оцинкованным кузовом. Ранее автомобиль имел лишь катафорезное покрытие.

Решение принято для повышения долговечности машины в сложных климатических условиях. Цинковое покрытие, по словам представителей бренда, лучше противостоит влаге, грязи, реагентам и перепадам температур, характерным для российских дорог.

Защитный слой нанесли на 177 кузовных элементов, включая двери, капот, передние крылья, панели пола, наружные боковины, дверь багажника, крышу, пороги, колесные арки и заднюю часть кузова, детали моторного отсека и элементы силовой структуры (усилители, соединительные панели).

Как пояснил Томас Роте, директор по развитию бизнеса компании-дистрибьютора 212 Mato, вопрос оцинковки был одним из самых частых от клиентов. Производитель оперативно отреагировал, адаптируя автомобиль под российские реалии.

Техника и комплектации

В России пока официально сертифицирована версия Adventurer RUS, разработанная специально для нашего рынка.

Характеристики

Двигатель: 2.0-литровый турбомотор мощностью 218 л. с.

Коробка: 8-ступенчатый автомат

Привод: подключаемый полный привод Part-Time (как на УАЗ) с принудительными блокировками обеих осей.

Оснащение: двухзонный климат, люк, камера 360°, сиденье водителя с массажем, 50-ваттная беспроводная зарядка, русифицированная мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном и расширенный зимний пакет (подогревы всего, включая лобовое стекло и форсунки).

Сейчас автомобили поставляются по параллельному импорту.

Цены

Adventurer RUS (бензин): 4 399 000 рублей

Adventurer RUS (дизель): 4 499 000 рублей

Базовая версия Machinist: 3 799 000 рублей

