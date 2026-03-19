Подсчитаны траты россиян на подготовку авто к весне

«Чек Индекс» назвал средние расходы россиян на подготовку машины к весне

Согласно исследованию аналитического сервиса «Чек Индекс», стоимость минимального набора товаров и услуг для приведения машины в порядок после зимы достигла 31 тысячи рублей. Это на 4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (первые две недели марта), однако на 16% уступает затратам в начале осеннего сезона.

Аналитики подсчитали, как изменились цены на ключевые позиции «весеннего набора» для одного легкового автомобиля.

Летние шины: средняя цена за одну покрышку выросла на 3% и составила 6470 рублей. Таким образом, комплект из четырех шин обойдется примерно в 25 880 рублей.

Шиномонтаж: услуга по замене колес подорожала на 7%, средний чек – 2600 рублей.

Автомойка: стоимость услуги увеличилась на 7%, до 1300 рублей.

Стеклоочистители: набор новых щеток стоит в среднем 1200 рублей (+3%).

Незамерзайка: жидкость для омывания стекла подорожала заметнее всего – на 9%, средний чек составил 449 рублей.

Суммируя все перечисленные траты (включая покупку четырех шин, щеток, омывайки, а также услуги шиномонтажа и мойки), специалисты и получили итоговую цифру в 31,45 тысячи рублей. Если же исключить из расчетов самую затратную часть – приобретение резины, то средний чек на подготовку к весне составит около 5,57 тысячи рублей, что на 6% выше прошлогоднего уровня.

Эксперты связывают нынешний рост продаж автотоваров и услуг не только с повышением цен, но и с капризами погоды, а также с эффектом низкой базы прошлого года, когда весна пришла аномально рано. При этом они отмечают, что темпы удорожания шиномонтажа и моек в этом году несколько замедлились, хотя итоговый ценник все же стал выше.

