Продажи Zeekr взлетели в России: причины

«Автостат»: продажи машин бренда Zeekr в России выросли почти в 2,5 раза

Российский рынок вновь проявил интерес к китайскому бренду Zeekr: по итогам первых двух месяцев 2026 года на учет было поставлено 1050 автомобилей этой марки. Как сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, это более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (464 шт.), когда спрос был заметно скромнее.

Главным драйвером роста стала новинка – гибридный кроссовер Zeekr 9X . На его долю пришлось 86% всех регистраций марки в январе-феврале. При этом, по словам эксперта, популярный ранее электромобиль Zeekr 001 и другие старые модели, напротив, сдают позиции.

Аналитик напомнил, что пик продаж Zeekr в России пришелся на 2024 год, когда было реализовано 7623 машины. В 2025 году спрос упал вдвое – до 3796 единиц. Нынешний всплеск интереса Целиков называет «ренессансом» марки, который обеспечила именно гибридная версия.

Важный нюанс: Zeekr официально не поставляется в Россию, автомобили ввозят дилеры по параллельному импорту. Однако с весны 2025 года в стране действует официальное сервисное обслуживание машин бренда. В ближайшее время на рынке может появиться еще одна новинка – гибридный кроссовер Zeekr 8X.

