Россияне переплачивают за этого «китайца» почти 30%: сравнение цен с Белоруссией

В Белоруссии лифтбек Bestune B70 на 770 тысяч рублей дешевле, чем в России

Белорусские дилеры предлагают лифтбек Bestune B70 значительно дешевле, чем российские.

Так, в Белоруссии версию Bestune B70 с 1,5-литровым турбомотором (160 л. с.) и роботом в комплектации Enjoyment можно приобрести за 75,9 тысячи местных рублей. По текущему курсу это примерно 2,07 миллиона российских рублей.

В России аналогичный автомобиль в той же комплектации стоит 2,85 миллиона рублей (рекомендованная розничная цена без учета скидок). Таким образом, разница достигает 770 тысяч рублей, что составляет 27% от российской цены.

Еще более заметен разрыв на топовых версиях. Bestune B70 в комплектации Master с 2-литровым двигателем и классическим автоматом в Белоруссии оценивается в 85,9 тысячи местных рублей (около 2,34 млн рублей РФ). В России за такую же машину просят уже 3,6 миллиона рублей, то есть переплата превышает 1,3 миллиона рублей.

Ранее «За рулем» сообщал , что продажи новых электрокаров в России выросли на 23%.