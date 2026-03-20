Популярную модель BMW перестанут выпускать

Компания BMW снимет с производства модель i4 в 2027 году

В 2027 году BMW завершит производство электрического седана i4. Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на Йохена Голлера, члена правления баварского автоконцерна.

BMW i4

Решение продиктовано плановым обновлением модельной линейки – на смену i4 придет новая версия i3, которая превосходит предшественника по ключевым параметрам.

Новый BMW i3 получит 800-вольтовую архитектуру и возможность быстрой зарядки мощностью до 400 кВт. В модификации i3 50 xDrive отдача составит 463 лошадиные силы, а запас хода по американскому циклу EPA ожидается на уровне 708 километров.

Интерьер BMW i4

Тем не менее, имя i4 может вернуться в модельный ряд в будущем: как отмечается в публикации, следующее поколение 4-Series, вероятно, предложит покупателям как традиционные бензиновые моторы, так и полностью электрические силовые установки.

