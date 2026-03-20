Популярную модель BMW перестанут выпускать

#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
iCaur V27
В РФ появится новый полноприводный внедорожник, которому не страшна ржавчина
Внедорожник iCaur V27 для РФ получит...
Это замечательный подарок для тех, кто интересуется техникой и автомобилями!
Это замечательный подарок для тех, кто интересуется техникой и автомобилями!
Опубликован обзор конструктора Техно...
Мы продали редакционную Весту — сколько она стоит через 10 лет?
Мы продали редакционную Весту — сколько она стоит через 10 лет?
«За рулем» рассказал, как за 10 лет изменилась...

В 2027 году BMW  завершит производство электрического седана i4. Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на Йохена Голлера, члена правления баварского автоконцерна.

BMW i4
Рекомендуем
Дефицита нет, цены снижаются: что происходит на рынке летних шин в 2026-м

Решение продиктовано плановым обновлением модельной линейки – на смену i4 придет новая версия i3, которая превосходит предшественника по ключевым параметрам.

Новый BMW i3 получит 800-вольтовую архитектуру и возможность быстрой зарядки мощностью до 400 кВт. В модификации i3 50 xDrive отдача составит 463 лошадиные силы, а запас хода по американскому циклу EPA ожидается на уровне 708 километров.

Интерьер BMW i4
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Тем не менее, имя i4 может вернуться в модельный ряд в будущем: как отмечается в публикации, следующее поколение 4-Series, вероятно, предложит покупателям как традиционные бензиновые моторы, так и полностью электрические силовые установки.

Ранее «За рулем» сообщал , что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 8
20.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW 4-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв