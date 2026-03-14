BMW X5 в стиле «Нового класса» готов удивить всех

Новый BMW X5 будет доступен в вариантах с электроприводом, на водороде и с ДВС

Баварцы готовят революцию: популярный внедорожник BMW X5 в следующем поколении превратится в настоящего «хамелеона».

В 2026 году с конвейера завода в Спартанбурге (США) сойдет модель G65, которая впервые в истории марки предложит клиентам выбор между тремя агрегатами – классическим бензиновым мотором, электромотором и двигателем на водороде.

Дизайн новинки выдержан в футуристическом стиле «Нового класса», который уже опробован на iX3. Машина станет длиннее почти на 6 сантиметров, но ниже и стремительнее благодаря заниженной крыше. У нее узкая светодиодная оптика и фирменная подсвечиваемая решетка, а дверные ручки превратятся в изящные «крылышки».

Под капотом базовых версий останется проверенная базовая «шестерка» с 394 л.с., поддержанная мягким гибридом. Для поклонников тяжелого топлива приготовлен дизель, а любители скорости дождутся заряженной M-версии с бензиновой «битурбовосьмеркой». Однако главные сюрпризы ждут внутри: салон украсит панорамный дисплей с новой системой iDrive X.

С 2027 года покупателям предложат как стандартный iX5, так и мощный M70. Но самым смелым шагом станет водородный iX5 Hydrogen, разработанный вместе с Toyota, – его серийное производство намечено на 2028 год. Инженеры обещают, что гигантский дорожный просвет в 22 сантиметра и внушительный багажник никуда не денутся, а вот запас хода электромобилей должен перевалить за тысячу километров.