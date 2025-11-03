Новый BMW X5: широкая решетка и другие нюансы
Облик нового поколения легендарного внедорожника BMW X5 уже начинает проступать сквозь камуфляж.
Агрессивно приземистые задние крылья и мощные стойки кузова создают впечатление, что автомобиль стал ниже и шире, что выделяет его даже на фоне спортивных версий «М».
Однако главная точка притяжения – носовая часть, выполненная в духе новой философии бренда – Neue Klasse. Длинные горизонтальные фары с вертикальными светодиодными дневными огнями перекликаются с новым электрическим iX3, а изящные широкие задние фонари добавляют стремительности облику.
Примечательно, что, несмотря на явные заимствования дизайна у электромобилей, BMW пока публично тестирует новые версии X5 исключительно с двигателями внутреннего сгорания. Это наводит на мысль, что электрическая версия iX5 либо отложена, либо находится на слишком ранней стадии разработки и скрыта от посторонних глаз.
