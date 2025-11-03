#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Новый BMW X5: широкая решетка и другие нюансы

BMW уже испытывает новое поколение кроссовера X5 с ДВС

Облик нового поколения легендарного внедорожника BMW X5 уже начинает проступать сквозь камуфляж.

Рекомендуем
Мотор проедет 500 000 км! А сколько денег уйдет на уход и ремонт?

Агрессивно приземистые задние крылья и мощные стойки кузова создают впечатление, что автомобиль стал ниже и шире, что выделяет его даже на фоне спортивных версий «М».

Однако главная точка притяжения – носовая часть, выполненная в духе новой философии бренда – Neue Klasse. Длинные горизонтальные фары с вертикальными светодиодными дневными огнями перекликаются с новым электрическим iX3, а изящные широкие задние фонари добавляют стремительности облику.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
BMW тестирует кроссовер X5 нового поколения с ДВС
BMW тестирует кроссовер X5 нового поколения с ДВС

Примечательно, что, несмотря на явные заимствования дизайна у электромобилей, BMW пока публично тестирует новые версии X5 исключительно с двигателями внутреннего сгорания. Это наводит на мысль, что электрическая версия iX5 либо отложена, либо находится на слишком ранней стадии разработки и скрыта от посторонних глаз.

BMW тестирует кроссовер X5 нового поколения с ДВС
BMW тестирует кроссовер X5 нового поколения с ДВС

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  The Drive
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Stefan Baldauf / SB-Medien
Количество просмотров 9648
03.11.2025 
Фото:Stefan Baldauf / SB-Medien
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW X5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв