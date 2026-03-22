Новый практичный и экономичный кроссовер знакомого бренда вышел на рынок

Geely запустила предзаказы на новый гибридный кроссовер Boyue REV в Китае

Geely Boyue REV – это не просто обновлённая версия известного у нас Atlas, а фактически новая модель, предзаказ на которую в Китае стартовал 22 марта. Внешность у машины теперь купейная и довольно дерзкая, что даже визуально делает её крупнее флагманской Tugella.

Geely Boyue REV (Atlas)

При длине в 4,68 метра и колёсной базе под 2,78 метра внутри царит минимализм с уклоном в технологии. Центром внимания стал большой плавающий экран, а дополняют картину беспроводная зарядка, кресла с декоративной строчкой и аудиосистема Flyme Sound. Но главное, конечно, скрыто от глаз.

Под капотом работает гибридная силовая установка с бензиновым мотором 1,5 литра. Заявленный запас хода в смешанном режиме просто поражает – целых 1525 километров. Причём на одной только электротяге кроссовер может проехать до 375 км.

Интерьер Geely Boyue REV (Atlas)

Практичности тоже хватает с избытком. Быстрая зарядка восстанавливает батарею с 30 до 80% всего за четверть часа. А если аккумулятор сел, то расход бензина, по словам Geely, составит лишь около 5 литров на сотню. Кстати, машина умеет работать как мощная розетка, отдавая энергию внешним устройствам – до 6 кВт.