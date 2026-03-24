#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Спидометр Искры — что он реально показывает (мы удивлены)
24 марта
Спидометр Искры — что он реально показывает (мы удивлены)
«За рулем» рассказал о нюансах работы...
Приборная панель – пример того, как впихнуть максимум информации в минимум площади. И ведь читаемо!
24 марта
Спидометр Искры — что он реально показывает (мы удивлены)

«За рулем» рассказал о нюансах работы спидометра на новой Lada Iskra SW Cross

Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин продолжает делиться первыми впечатлениями от эксплуатации Lada Iskra SW Cross.

Напомним, совсем недавно такая машина сменила в редакционном автопарке седан Lada Vesta, который прослужил нам более 10 лет. Новый автомобиль отличается от него даже в довольно неожиданных мелочах, отмечает эксперт. В частности, в одном из коротких видео Милешкин поделился нюансами работы аналогового спидометра – его показатели дублируются на электронном табло в центре комбинации приборов.

Правда, на поверку оказалось, что это не вполне дублирование: при показаниях цифрового спидометра 86-87 км/ч аналоговый фиксирует около 70 км/ч. Полное описание проблемы и советы владельцам Искры – в нашем видео.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
24.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв