Названы самые невыгодные для перепродажи автомобили
28 марта
Названы самые невыгодные для перепродажи автомобили
Самые быстро дешевеющие машины: iSeeCars...
Обычные универсалы переделывают в «крузаки» — сколько это стоит?

Компания Hakovanya из Японии «загримировала» Toyota Probox под Land Cruiser

Тюнинговое ателье Hakovanya («Хакованя») из Японии показало весьма оригинальный стайлинг-комплект для универсала Toyota Probox.

Рекомендуем
Классический универсал Volvo из семидесятых превратят в современный спорткар

С его помощью автомобиль приобретает стиль внедорожника Land Cruiser 70 – с поправкой на пропорции кузова, конечно. Компания предлагает такие комплекты в нескольких вариантах оформления: можно заказать разный цвет кузова, выбрать одно из нескольких исполнений багажника на крыше, а также установить различные колесные диски и шины – в галерее под публикацией вы найдете некоторые из версий.

Так выглядит Toyota Probox после доработки в компании Hakovanya

Возможны и различные модификации салона – от комфортабельного хайтека до нарочитого ретро с обилием дерева.

А это – стандартная Toyota Probox

В Японии это целое тюнинг-направление – «гримирование» одного автомобиля под другой. Что до Probox, то это по-настоящему культовый универсал, который тюнингуют достаточно часто – в этом он сродни нашей вазовской «классике». Добавьте сюда еще и статус абсолютной легенды – Toyota Land Cruiser 70. Словом, можно считать этот симбиоз спорным, но внимание точно привлекает... Стоит такой комплект 1,5 млн йен, то есть около 800 тыс. рублей.

Так выглядит Toyota Probox после доработки в компании Hakovanya
Иннокентий Кишкурно
28.03.2026 
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-33