Обычные универсалы переделывают в «крузаки» — сколько это стоит?
Тюнинговое ателье Hakovanya («Хакованя») из Японии показало весьма оригинальный стайлинг-комплект для универсала Toyota Probox.
С его помощью автомобиль приобретает стиль внедорожника Land Cruiser 70 – с поправкой на пропорции кузова, конечно. Компания предлагает такие комплекты в нескольких вариантах оформления: можно заказать разный цвет кузова, выбрать одно из нескольких исполнений багажника на крыше, а также установить различные колесные диски и шины – в галерее под публикацией вы найдете некоторые из версий.
Возможны и различные модификации салона – от комфортабельного хайтека до нарочитого ретро с обилием дерева.
В Японии это целое тюнинг-направление – «гримирование» одного автомобиля под другой. Что до Probox, то это по-настоящему культовый универсал, который тюнингуют достаточно часто – в этом он сродни нашей вазовской «классике». Добавьте сюда еще и статус абсолютной легенды – Toyota Land Cruiser 70. Словом, можно считать этот симбиоз спорным, но внимание точно привлекает... Стоит такой комплект 1,5 млн йен, то есть около 800 тыс. рублей.
