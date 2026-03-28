Обычные универсалы переделывают в «крузаки» — сколько это стоит?

Компания Hakovanya из Японии «загримировала» Toyota Probox под Land Cruiser

Тюнинговое ателье Hakovanya («Хакованя») из Японии показало весьма оригинальный стайлинг-комплект для универсала Toyota Probox.

Рекомендуем Классический универсал Volvo из семидесятых превратят в современный спорткар

С его помощью автомобиль приобретает стиль внедорожника Land Cruiser 70 – с поправкой на пропорции кузова, конечно. Компания предлагает такие комплекты в нескольких вариантах оформления: можно заказать разный цвет кузова, выбрать одно из нескольких исполнений багажника на крыше, а также установить различные колесные диски и шины – в галерее под публикацией вы найдете некоторые из версий.

Так выглядит Toyota Probox после доработки в компании Hakovanya

Возможны и различные модификации салона – от комфортабельного хайтека до нарочитого ретро с обилием дерева.

А это – стандартная Toyota Probox

В Японии это целое тюнинг-направление – «гримирование» одного автомобиля под другой. Что до Probox, то это по-настоящему культовый универсал, который тюнингуют достаточно часто – в этом он сродни нашей вазовской «классике». Добавьте сюда еще и статус абсолютной легенды – Toyota Land Cruiser 70. Словом, можно считать этот симбиоз спорным, но внимание точно привлекает... Стоит такой комплект 1,5 млн йен, то есть около 800 тыс. рублей.