Новая Toyota по цене Гранты: нет, не шутка!

Полноприводную Toyota Probox можно купить в России за 733 тысячи рублей

Автодилеры в условиях жесточайших санкций в отношении России все равно находят способы ввезти в страну востребованные на нашем рынке иномарки. Одной из таких стала популярная коммерческая модель Toyota, по вместительности сравнимая с Lada Largus.

Daily-Motor.Ru выяснил, что по крайней мере один крупный «серый» дилер начал продажи на российском рынке модели Toyota Probox. Такие машины 2023 года были завезены непосредственно из Японии. Автомобили оснащены атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 103 лошадиные силы. Отмечается, что у машин относительно небольшой пробег.

Toyota Probox

Полный привод Probox и коробка-«автомат» в сравнении с Largus являются ключевым преимуществом японского автомобиля. Toyota Probox очень популярна среди японских автолюбителей, которые ценят ее за простоту, надежность и низкую стоимость обслуживания. Большую роль играет и демократичная цена. Основными покупателями этой машины являются представители мелкого предпринимательства.

На российском рынке эти универсалы можно приобрести по цене от 733 тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью Lada Granta.

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Источник: Daily-Motor.ru

Фото: Toyota, Unsplash