Интерьер Hongqi H5
31 марта
В России переписали прайс на автомобили Hongqi: сколько они стоят теперь
Бренд Hongqi поднял цены на H5, H9 и HS3 в РФ на 30-170 тыс. рублей
В России переписали прайс на автомобили Hongqi: сколько они стоят теперь

Бренд Hongqi поднял цены на H5, H9 и HS3 в РФ на 30-170 тыс. рублей

Китайский премиальный бренд Hongqi  повысил стоимость трех моделей на российском рынке. Как показал мониторинг актуальных прайс-листов, седаны H5 и H9, а также компактный кроссовер HS3 прибавили в цене от 30 до 170 тысяч рублей. Процентный диапазон роста составил от 0,5 до 4,1%.

Наибольшая прибавка пришлась на седан H5 , но только в версии Делюкс Плюс (Deluxe+). Она подорожала на 170 тысяч рублей. Цена начальной комплектации Комфорт (Comfort) по-прежнему отсутствует в открытых прайсах, ее рекомендуется уточнять у официальных дилеров. Топ-версия Черная серия (Black Edition) сохранила прежнюю стоимость. Все модификации H5 оснащаются 2,0-литровым турбомотором мощностью 218 л. с., работающим в паре с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

  • Делюкс Плюс (Deluxe+) – 4 280 000 руб. (+170 000 руб.)
  • Черная серия (Black Edition) – 4 630 000 руб. (без изменений)

Флагманский седан H9, предлагаемый в единственной комплектации Делюкс (Deluxe), подорожал минимально – на 30 тысяч рублей. Автомобиль комплектуется 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 245 л. с., 7-ступенчатым роботизированным трансмиссией и задним приводом.

  • Делюкс (Deluxe) – 5 810 000 руб. (+30 000 руб.)

Компактный кроссовер HS3, который сейчас является самым доступным автомобилем марки в России, прибавил 120 тысяч рублей в начальной версии. Корректировка затронула комплектацию Комфорт (Comfort) с 1,5-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач. Стоимость более мощной модификации Делюкс (Deluxe) с 2,0-литровым двигателем и 8-ступенчатым автоматом осталась на прежнем уровне.

  • Комфорт (Comfort) – 3 050 000 руб. (+120 000 руб.)
  • Делюкс (Deluxe) – 3 610 000 руб. (без изменений)

Ранее «За рулем» сообщал , что Toyota откажется от части стандартов качества при производстве машин.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Hongqi
31.03.2026 
