Какие машины планирует начать выпускать «Москвич»

На автозаводе «Москвич» не исключили появления гибридов в модельном ряду

Генеральный директор компании «МАЗ Москвич» Елена Фролова сообщила, что предприятие рассматривает возможность производства автомобилей с гибридными силовыми установками.

По ее словам, такая технология, по оценкам компании, будет востребована на рынке, хотя конкретные модели пока не определены.

Ранее на «Москвиче» уже изучали вариант выпуска гибрида. В качестве базы предполагалось использовать кроссовер Москвич‑5, однако в начале марта этот проект был закрыт.

В настоящее время завод сконцентрирован на выпуске моделей Москвич 3, Москвич 3е, Москвич 6 и Москвич 8, а также новой линейки «М».

