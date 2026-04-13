УАЗ снимет Хантер и «буханку» с производства? Ответ производителя

Пресс-служба УАЗ: «Буханка» и Хантер останутся, несмотря на запуск моделей Sollers

Уже продолжительное время продажи автомобилей семейств УАЗ Хантер и СГР («буханка») не бьют рекордов, а сами базовые модели находятся в производстве более полувека.

На фоне этого периодически возникают слухи о снятии семейств с производства. Пресс-служба УАЗа в очередной раз развеяла их:

«Автомобили СГР, а также внедорожники Хантер востребованы потребителями, на них есть устойчивый спрос. Поэтому, несмотря на запуск производства на конвейере предприятия новых моделей бренда Sollers, сворачивать выпуск "буханок" и Хантеров не планируется», – сообщили на УАЗе.

Последние нововведения в выпускаемые УАЗом модельные линейки, как и масштабная модернизация самого Ульяновского автозавода, действительно связаны с машинами Sollers (пикапы 4х4, минивэны, фургоны), а также с модернизацией УАЗ Патриот и Профи – получившие китайский дизель и фейслифт машины ожидаются у дилеров осенью. Что до Хантера и СГР, их серьезно обновлять не планируется.

УАЗ Хантер ведет эволюцию от УАЗ‑469, который выпускается в Ульяновске с декабря 1972 года

Хантер выпускается ныне преимущественно для армейских и хозяйственных нужд, в широкой продаже машин практически нет. Темп выпуска последние годы колеблется на уровне от 18 до 50 экземпляров в месяц. А вот «буханка» популярнее – около полутысячи экземпляров в месяц, иногда даже больше, чем у Патриота.