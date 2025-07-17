Антикор, шумка, климат, подогрев, автозвук — сколько стоит «правильная Буханка»?

УАЗ «буханку» из фильма «Сердце и как им пользоваться» выставили на продажу

В подмосковном Дмитрове продается внедорожник УАЗ-2206 (пассажирская «буханка»), принимавший участие в съемках российской комедии 2021 года «Cepдцe и как им пользоваться»! (Кинопоиск – 5.6).

Машина позиционируется как эксклюзив, пребывающий в очень хорошем состоянии. УАЗ был куплен новым в мае 2017 года и полностью разобран, после чего рама была покрашена составом «раптор». Кузов, включая крышу, двери и моторный отсек, «полностью шумоизолирован». Постройка машины вместе с покраской в стиле «хиппи-баса» Volkswagen Type 2 и установкой всего оборудования заняла около года.

Комплектация:

кондиционер (компрессор импортный, испаритель – Россия);

магнитола Alpine;

два усилителя, шесть динамиков, сабвуфер;

передние стекла – спецзаказ без форточек, с электростеклоподъемниками;

стекла салона – заменены на более качественные;

центральный замок, сигнализация с автозапуском;

салон из экокожи с высоким индексом истирания;

подогревы сидений – 6 шт.: водитель, пассажир и 4 в салоне;

2 крепления isofix;

камера заднего вида в зеркале.

Также продавец сообщает, что хромирование с медью и никелем производилось вручную (заводского варианта не существует), кроме дверных ручек, которые являются оригинальным комплектом 1973 года, купленным в заводской упаковке.

Двигатель – родной (но подвергнутый чип-тюнингу), как и коробка с раздаткой, причем после покупки все жидкости были сразу заменены. С тех пор моторное масло менялось раз в год. По словам владельца, с 2017 года машина пробежала всего 7500 км, из них 4200 км – на съемках фильма. Мосты – стандартные Спайсер, с электронной блокировкой заднего моста. На панели приборов сохранены наклейки, которые были в фильме, а в комплекте идут зимние колеса с вейтволами и колпаками в цвет кузова. За машину просят 3 585 000 рублей, но есть торг у капота.

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Источник: Авито