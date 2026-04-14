Geely отзывает почти 40 тысяч машин
Geely проводит масштабную отзывную кампанию для кроссоверов Atlas. На бесплатное обновление программного обеспечения и, при необходимости, замену деталей пригласят владельцев почти 39 тысяч автомобилей.
Инициатива уже согласована с Росстандартом. Причина – потенциальный риск некорректной работы парковочных датчиков. По сути, они в определённых ситуациях могут начать излишне нагреваться, что теоретически грозит повреждением соседних узлов машины.
Что конкретно сделают в дилерских центрах? Во-первых, заменят предохранитель в модуле управления парктроником на более «слабый» – рассчитанный на 5 ампер вместо прежних 10. Это простое решение обеспечит дополнительную защиту от перегрева цепи. Во-вторых, специалисты прошьют новое программное обеспечение. Оно, среди прочего, добавит на центральный экран функцию всплывающего предупреждения, чтобы сразу сигнализировать водителю о возможной неполадке.
Кроме того, каждому автомобилю проведут диагностику самих ультразвуковых датчиков. Если в ходе проверки обнаружатся неисправности, эти компоненты заменят за счёт компании. Все работы для клиентов абсолютно бесплатны.
Под действие кампании попадают Atlas, выпущенные с осени 2023 по осень 2025 года – всего 38 913 машин. Владельцам не нужно ждать письма, они могут сами уточнить участие своего авто, позвонив или написав любому официальному дилеру Geely.
