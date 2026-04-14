Geely отзывает почти 39 тысяч Atlas из-за риска перегрева датчиков
14 апреля
Geely отзывает почти 39 тысяч Atlas из-за риска перегрева датчиков
Geely заменит предохранители на 38 913...

Geely отзывает почти 40 тысяч машин

В РФ отозвали почти 40 тысяч Geely Atlas из-за проблем с парктрониками

Geely проводит масштабную отзывную кампанию для кроссоверов Atlas. На бесплатное обновление программного обеспечения и, при необходимости, замену деталей пригласят владельцев почти 39 тысяч автомобилей.

Инициатива уже согласована с Росстандартом. Причина – потенциальный риск некорректной работы парковочных датчиков. По сути, они в определённых ситуациях могут начать излишне нагреваться, что теоретически грозит повреждением соседних узлов машины.

Что конкретно сделают в дилерских центрах? Во-первых, заменят предохранитель в модуле управления парктроником на более «слабый» – рассчитанный на 5 ампер вместо прежних 10. Это простое решение обеспечит дополнительную защиту от перегрева цепи. Во-вторых, специалисты прошьют новое программное обеспечение. Оно, среди прочего, добавит на центральный экран функцию всплывающего предупреждения, чтобы сразу сигнализировать водителю о возможной неполадке.

Кроме того, каждому автомобилю проведут диагностику самих ультразвуковых датчиков. Если в ходе проверки обнаружатся неисправности, эти компоненты заменят за счёт компании. Все работы для клиентов абсолютно бесплатны.

Под действие кампании попадают Atlas, выпущенные с осени 2023 по осень 2025 года – всего 38 913 машин. Владельцам не нужно ждать письма, они могут сами уточнить участие своего авто, позвонив или написав любому официальному дилеру Geely.

Источник:  пресс-служба Geely
Ушакова Ирина
Фото:Пресс-служба Geely
14.04.2026 
