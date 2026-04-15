Снижаем расход без переделок машины — 5 простых приемов

Авто Mail рассказал, как снизить расход топлива без чип-тюнинга и переделок

Будь у вас под капотом многолитровый V8 или базовая рядная «четверка» 1.6, сэкономить на топливе хотят все.

Коллеги из Авто Mail вспомнили несколько простых и давно известных приемов, которые позволят вам заезжать на заправку немного реже.

Ускоряйтесь и замедляйтесь плавно, избегайте рваного темпа.

Держитесь в зоне низких оборотов (1100−1300 об/мин), этого достаточно для неспешной езды.

Не разгоняйтесь более 100 км/ч, чтобы минимизировать сопротивление воздуха.

В сухую погоду качайте шины по верхней рекомендованной границе: например, 15" – 2,2−2,8 атм; 17" – 3,0-3,2 атм.

Меняйте воздушный фильтр чаще рекомендованного (раз в 2 года) – пыль, пух, химическая взвесь сокращают период до раза в год (весной).

И еще одно наблюдение от коллег: боковые окна, открытые в жару вместо использования кондиционера, экономить топливо не помогают, так как создают турбулентность и ухудшают аэродинамику, что в итоге дает фактически тот же расход, что и при включенном «кондее».