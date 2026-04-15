>
Как правильно заменить тормозные колодки? Есть важные нюансы
15 апреля
Honda Odyssey
15 апреля
В автомобилях Honda нашли серьезную неисправность
Honda отзывает 440 тысяч автомобилей в США...
Хотели купить красивый номер на машину? Придется подождать
15 апреля
Хотели купить красивый номер на машину? Придется подождать
В Госдуме объяснили необходимость доработки...

Снижаем расход без переделок машины — 5 простых приемов

Авто Mail рассказал, как снизить расход топлива без чип-тюнинга и переделок

Будь у вас под капотом многолитровый V8 или базовая рядная «четверка» 1.6, сэкономить на топливе хотят все.

Коллеги из Авто Mail вспомнили несколько простых и давно известных приемов, которые позволят вам заезжать на заправку немного реже.

Рекомендуем
Как сегодня сэкономить на бензине — изучили все варианты

  • Ускоряйтесь и замедляйтесь плавно, избегайте рваного темпа.
  • Держитесь в зоне низких оборотов (1100−1300 об/мин), этого достаточно для неспешной езды.
  • Не разгоняйтесь более 100 км/ч, чтобы минимизировать сопротивление воздуха.
  • В сухую погоду качайте шины по верхней рекомендованной границе: например, 15" – 2,2−2,8 атм; 17" – 3,0-3,2 атм.
  • Меняйте воздушный фильтр чаще рекомендованного (раз в 2 года) – пыль, пух, химическая взвесь сокращают период до раза в год (весной).

И еще одно наблюдение от коллег: боковые окна, открытые в жару вместо использования кондиционера, экономить топливо не помогают, так как создают турбулентность и ухудшают аэродинамику, что в итоге дает фактически тот же расход, что и при включенном «кондее».

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:yoursticker.ru
15.04.2026 
