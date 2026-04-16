Цены изменились, а лидеры удивили: какие машины сейчас выбирают россияне

«Авито Авто»: спрос на новые машины вырос на 44,7% в I квартале 2026 года

Аналитики «Авито Авто» подвели итоги первого квартала 2026 года, и картина на рынке новых машин заметно изменилась. Оказалось, что чаще всего покупатели присматривали автомобили в двух ценовых диапазонах: от 2 до 3 и от 3 до 5 млн рублей. На каждый из этих сегментов пришлось ровно по 29% всего интереса аудитории платформы.

Причём доля более дорогих машин, стоящих от 3 до 5 миллионов, за год подросла на 3,7 процентных пункта. Не отстаёт и премиальный сегмент от 5 до 8 млн – его доля внимания увеличилась на 2,5 пункта. В целом же спрос на новые автомобили в первые три месяца года взлетел на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, а средний ценник остановился на отметке 3,56 млн рублей.

Структура рынка новых автомобилей

Состав предложения на площадке тоже претерпел серьёзные изменения. Если в марте 2025-го почти две трети всех новых машин были китайскими, то сейчас их доля сократилась до 48,3%. Зато российские марки, наоборот, набрали вес: с 30,2% до 40,5% всего за год. Во многом это связано с появлением новых условно отечественных брендов вроде Tenet, который быстро стал заметным игроком именно в сегменте от 2 до 3 миллионов.

По сути, если в начале прошлого года машины российского производства занимали меньше 30% предложения, то сейчас это уже почти каждое второе объявление. Дмитрий Перец, руководитель аналитики «Авито Авто», называет эту динамику одним из самых наглядных признаков стремительной трансформации рынка.

Лидеры спроса и популярные модели

Интерес пользователей платформы распределился довольно предсказуемо, но с сюрпризами. Абсолютным лидером по числу просмотров стала Lada Granta. Впрочем, сразу две модели новичка Tenet – кроссоверы T4 и T7 – вошли в топ-5, разделив второе и третье места. Замыкают пятёрку лидеров китайский Haval Jolion и Lada Niva Travel.

Высокий интерес также фиксируется к Lada Vesta, Haval M6, новой Lada Iskra и электрокару Evolute i-Space. При этом Lada сохраняет за собой статус крупнейшего российского бренда с долей в 56% среди отечественных марок на площадке.

Рост доли электромобилей и немецких марок

Аналитики отмечают и постепенный, но стабильный рост ниши автомобилей на альтернативной энергии. В марте 2026-го на электрокары и гибриды приходилось 5,6% всех предложений против 4% год назад. Правда, здесь сильно заметна разница между столицей и регионами: в Москве их доля уже достигла 12%, а по стране, в среднем, держится около 5%.

Источник: Известия
Ушакова Ирина
16.04.2026 
