Пять метров, которые решают все: когда пенсионеру пора сдать ключи от авто?

Эксперты: как без скандала пересадить пожилого водителя в кресло пассажира

Возраст сам по себе не приговор для водителя: здоровый 70-летний может быть безопаснее рассеянного 40-летнего, который постоянно отвлекается на телефон.

Однако с годами неизбежно приходят болезни, которые человек часто не замечает. Главная проблема – даже не замедление времени реакции, хотя по статистике она составляет у здорового молодого человека около 0,2−0,3 секунды, а после 65 лет – 0,5−0,7 секунды, и на скорости 60 км/ч это лишние пять метров до торможения. А нарушение восприятия. После инсульта развивается анозогнозия – больной искренне не видит своей немощи. Деменция, диабет с резкими скачками сахара, катаракта или болезнь Паркинсона делают каждую поездку непредсказуемой.

Закон бессилен: сообщать об инсульте в ГИБДД никто не обязан, а инициировать проверку сложно и долго. Семья может лишь заручиться поддержкой врача, который создаст медицинский «след» в карте больного. Кстати, если родные знали о болезни водителя и ничего не сделали, при ДТП это усилит позицию обвинения.

Рекомендуем Пенсионер в 92 года стал владельцем своего первого Porsche и уже заглядывается на второй

Главное – правильно поговорить. Не запрещайте резко, а привлекайте доктора как посредника, его мнение часто имеет значение. Учитывайте, что для многих пожилых людей автомобиль – это символ свободы передвижения. Не отнимайте эту свободу, а предлагайте замену: «По субботам я вожу тебя на рынок». Порой пожилому человеку важно просто посидеть за рулем, а не куда-то ехать. Компромисс: короткие поездки по пустым дорогам в безопасных условиях и в сопровождении близких.

Если же уговоры не помогают, а ситуация опасна – придется физически ограничить доступ к машине. Конфликт неизбежен, но жизнь дороже.