Названы худшие советчики по ремонту и обслуживанию авто
Пенсионер в 92 года стал владельцем своего первого Porsche и уже заглядывается на второй
Названы важные особенности эксплуатации электромобиля в условиях суровой зимы
Пенсионер в 92 года стал владельцем своего первого Porsche и уже заглядывается на второй

Супруги Эванс купили первый Porsche Macan в честь 70-летия совместной жизни

Житель Великобритании Дерек Эванс в 92 года впервые стал владельцем Porsche. Компанию 94-летней супруге Одри мужчина составил не где-нибудь, а в автосалоне, где чета приобрела кроссовер Macan в честь 70-летия совместной жизни.

Дерек признается, что мысль о мощном немецком кроссовере не давала ему покоя долгие годы, и однажды супруги просто решили: «Почему бы и нет?».

От своего первого автомобиля – скромного Austin 7 мощностью около 7 л. с. времен молодости – новый Macan отличается не только своими 262 лошадьми под капотом, но и ощущением причастности к «удивительному клубу», как выразился сам пенсионер.

Дочь семейной пары со смехом рассказывает, что отец обожает скорость и частенько удивляет молодых водителей на светофорах. Впрочем, удивляться тут нечему: в молодости Дерек увлекался дельтапланеризмом, так что тяга к острым ощущениям у него в крови.

Сейчас, когда многие его сверстники с трудом встают с кресла, Дерек дважды в неделю ходит в спортзал, поддерживая форму, достойную настоящего водителя Porsche.

Свою страсть к скорости он уже перенес на будущее: следующим в гараже Эвансов, вероятно, станет электрический Taycan, тест-драйв которого привел 92-летнего британца в полный восторг.

Источник:  Carscoops
Алексеева Елена
Фото:Carscoops
23.02.2026 
Фото:Carscoops
