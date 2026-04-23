Volkswagen представил конкурента Haval Jolion — известна цена

Предприятие FAW-Volkswagen показало кроссовер Jetta X, дебютирующий в 2026 году

В преддверии международного автосалона Auto China 2026, который пройдет в Пекине с 24 апреля по 3 мая, совместное предприятие FAW-Volkswagen представило кроссовер Jetta X.

Пока это концепт, символизирующий обновление бренда Jetta и взятый им курс на электрификацию. К 2028 году под новым логотипом марки, представленном одновременно с концепт-кроссовером, будет выпущено четыре серийных модели, а дебютант модернизированной модельной линейки появится уже до конца года текущего. С этими машинами Jetta нацелена на собственную нишу недорогих «альтернативных» авто.

Насколько недорогих? По предварительным данным, в Китае серийный Jetta X будет стоить менее 100 тысяч юаней, то есть чуть более миллиона рублей. Умножьте эту цифру вдвое, и получите примерную цену новинки в России. Это та ниша, которая сегодня занята у нас кроссоверами Haval Jolion и M6.

Известно, что в обновленной линейке Jetta будут как чистые «электрички», так и подзаряжаемые гибриды. Судя по информации на сайте VW Group, кроссовер Jetta X будет относиться к первой категории. Минималистичный брутал-дизайн, минимум физических клавиш с преобладанием экранов – вот и все, что пока известно о грядущей новинке. Но габариты, судя по первым снимкам, будут вполне «взрослыми» – остается понять цену и перспективы в РФ... Особенно, если они все же добавят вариант гибрида.