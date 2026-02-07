Надежный мотор и классический автомат — отличный кроссовер за полтора миллиона

#
Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?

Однако на вторичке полно вариантов за эту цену. Можно найти даже экземпляр с заявкой на премиум. А что, если не хочется уставший и «укатанный» автомобиль с огромным пробегом? В таком случае область поиска сильно сужается.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев изучил вторичный рынок России и выделил несколько достойных кроссоверов с пробегом до 100 тысяч км и ценой до 1,5 млн рублей. Один из них – кроссовер с европейскими корнями Jetta VS5.

Jetta VS5
Jetta VS5
Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Совместный продукт концернов FAW и Volkswagen, видоизмененная копия Шкоды Karoq. В больших количествах завезен по параллельному импорту (как бы официальные продажи начались в 2024м). Цена стартует с 1,4 млн рублей.

Привод только передний. По агрегатам без вариантов – фольксвагеновский турбомотор 1.4 (150 л. с.) с хорошо знакомым нам гидроавтоматом AQ250 (Aisin TF60SN). Двигатель немногим отличается от тех, что обильно продавали у нас: это модифицированный вариант, где уязвимую цепь ГРМ заменили ремнем. Вполне благополучен, масложора нет, основные риски дает ненадежный модуль термостата и помпы. Ресурс уходит за 250 тысяч км.

Автомат очень надежен, но после 150 тысяч км назревает переборка для прочистки теплообменника, замены фрикционов, прокладок и втулок.

Лакокрасочное покрытие тонкое и мягкое, но так нынче почти у всех. Подвеска – как у Шкоды. Отделка салона простенькая, но качественная. Мелких поломок немного – по крайней мере, на небольших пробегах.

Интерьер Jetta VS5

С остальными кроссоверами из подборки эксперта можете ознакомиться в нашем материале.

Лежнин Роман
Фото:Jetta
Количество просмотров 66945
07.02.2026 
Фото:Jetta
