Geely Coolray: что сломалось за три года?

«За рулем» рассказал, какие проблемы ждут владельца кроссовера Geely Coolray

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов объяснил, какие ситуации приведут к загибу клапанов и обрыву шатунов в двигателе Geely Coolray.

Этот кроссовер входит в довольно узкую когорту суперпопулярных китайских кроссоверов, успешно продающихся у нас уже несколько лет. К тому же есть еще и белорусский клон Belgee X50. Эксперт отмечает, что в отличие от Jolion, полного привода у этой модели нет в принципе. Машина ощутимо компактнее, что особенно заметно на втором ряду сидений и в объеме багажника. Но это данность, которая прощается ввиду многих достоинств. А что с ресурсом?

Число этих машин на вторичке растет, и сейчас трехлетний экземпляр можно найти за 1,6–1,7 млн рублей.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Под капотом обычно стоит турбомотор 3G15TD на 150 л.с. Он трехцилиндровый. Но бояться его не стоит — это, по сути, клон двигателя Volvo B3154T. Серьезных конструктивных недостатков у него нет. Но есть нюанс: ремень ГРМ нужно менять строго по регламенту, так как при его обрыве гнутся клапаны. Также на некоторых экземплярах встречается течь магистрали топливного бака.

Динамика у Coolray отличная, поэтому заниматься чип-тюнингом крайне не рекомендуется. Двигатель его очень боится — были прецеденты с обрывом шатунов.

Роботизированная коробка также не считается проблемным узлом. Пакет сцепления выхаживает 150–170 тысяч км, причем его не только меняют, но и ремонтируют. Чтобы продлить жизнь коробке, интервал замены жидкости (официально 90 тыс. км) лучше сократить вдвое.

Кузовные элементы, особенно низ переднего бампера, быстро покрываются сколами и часто уже побывали в ремонте. Зато салон, где встречаются элементы от Volvo, спроектирован очень удачно.

