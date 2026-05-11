Механика против автомата: какая коробка реально экономит бензин?

Эксперт Ревин объяснил, почему АКП проигрывает в КПД, но может выиграть на дороге

Многие водители спорят, какая коробка экономичнее.

Как объяснил эксперт «За рулем» Алексей Ревин, сама по себе коробка не расходует топливо – это зависит от ее связки с двигателем.

С точки зрения физики механика выигрывает. КПД механики достигает почти 98%, тогда как у автомата он колеблется от 86 до 94%. В автомате энергия теряется из-за гидротрансформатора, постоянной работы масляного насоса и трения фрикционов. Неслучайно АКП греются и требуют охлаждения, а МКП – нет.

Казалось бы, механика вне конкуренции, но тут в игру вступает количество передач. У механики их не больше шести, а современные автоматы бывают восьми- и даже десятиступенчатыми. Чем больше ступеней, тем точнее коробка удерживает мотор в зоне низкого расхода. Поэтому старые четырехступенчатые автоматы действительно проигрывали, а новые многодиапазонные могут оказаться экономичнее «ручки».

Однако главный фактор – водитель. Резкие старты и нелюбовь к высокой передаче на механике сведут на нет любые инженерные ухищрения.

Таким образом, идеальный вариант – современный многодиапазонный автомат в руках спокойного водителя.

