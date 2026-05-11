#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Nissan Terrano
11 мая
Достойный конкурент Prado: Nissan возрождает Terrano в виде рамного внедорожника
Nissan показал на в Пекине рамный внедорожник...
ELK GTR
11 мая
Обычный инженер построил копию легендарного гоночного Мерседеса у себя в гараже
Инженер из ЮАР Йохан Аккерманн создал копию...
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
11 мая
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
Эксперт Родионов раскрыл причину быстрого...

Механика против автомата: какая коробка реально экономит бензин?

Эксперт Ревин объяснил, почему АКП проигрывает в КПД, но может выиграть на дороге

Многие водители спорят, какая коробка экономичнее.

Как объяснил эксперт «За рулем» Алексей Ревин, сама по себе коробка не расходует топливо – это зависит от ее связки с двигателем.

Рекомендуем
Изящный способ решить распространенную проблему с сиденьями в машине

С точки зрения физики механика выигрывает. КПД механики достигает почти 98%, тогда как у автомата он колеблется от 86 до 94%. В автомате энергия теряется из-за гидротрансформатора, постоянной работы масляного насоса и трения фрикционов. Неслучайно АКП греются и требуют охлаждения, а МКП – нет.

Казалось бы, механика вне конкуренции, но тут в игру вступает количество передач. У механики их не больше шести, а современные автоматы бывают восьми- и даже десятиступенчатыми. Чем больше ступеней, тем точнее коробка удерживает мотор в зоне низкого расхода. Поэтому старые четырехступенчатые автоматы действительно проигрывали, а новые многодиапазонные могут оказаться экономичнее «ручки».

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Почему скрипит подвеска автомобиля и как устранить скрип?

Однако главный фактор – водитель. Резкие старты и нелюбовь к высокой передаче на механике сведут на нет любые инженерные ухищрения.

Таким образом, идеальный вариант – современный многодиапазонный автомат в руках спокойного водителя.

Подробнее об этом в полной версии материала.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 135
11.05.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
+1