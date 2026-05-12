Некоторые подешевели почти на миллион: какие авто стали доступнее с 4 по 8 мая

Олег Мосеев: Geely, Changan и Lada снизили цены в период с 4 по 8 мая

Минувшая неделя (с 4 по 8 мая) принесла массу корректировок в прайс-листы дистрибуторов – и по большей части речь шла о снижении цен, введении новых скидок или увеличении действующих. Бывший глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев поделился этими данными у себя в канале Макс, ссылаясь на свежие цифры от CARgument.

Среди российских брендов активнее всех действовала Lada. Компания предложила скидки от 20 до 50 тыс. рублей – всё зависит от модели. Акция затронула все комплектации 2025 года выпуска. В список попали: Largus (в том числе Cross и CNG), Vesta (Sportline и SW Sportline), Granta (Sport, Sport Liftback и обе версии Sportline), а также Niva Legend Sport. На Largus CNG в одной из модификаций скидку увеличили сразу на 50 тысяч – теперь она достигает 416 тыс. рублей.

Китайские бренды тоже не остались в стороне. Geely, например, установил скидку в 50 тыс. рублей на все комплектации EX5 и EX5 EM-i 2025 года. У Changan скидки подскочили на 100 тыс. рублей – это касается CS35 Plus и CS75 Plus выпуска 2024-2025 годов. Jaecoo неоднозначно откорректировала цены на модели 2025-2026 годов: J6 в некоторых версиях прибавил 50 тыс., а вот J8, наоборот, подешевел на целых 200 тыс. рублей.

Продолжая тему недели, Jetour увеличил скидку на X70 Plus 2026 года выпуска – плюс 50 тыс. рублей к уже существующей. Solaris слегка огорчил покупателей: кроссовер HC 2025 года поднялся в цене на 65-90 тыс. рублей. Рестайлинговая Omoda C5 New тоже подорожала – правда, меньше, всего на 30 тыс. в отдельных версиях. А вот GAC сделал шаг назад, полностью отменив скидку в 100 тыс. на модели GS8, GS8 New и GS8 Traveller 2025 года. Ещё одно повышение – у Jeland: модель J6 2026 года подорожала на 50 тыс. в нескольких комплектациях.

Самые заметные движения случились у других марок. BAIC, к примеру, резко снизила цены на некоторые версии BJ60 и X55 (оба – 2025 год). В первом случае скидка достигла 900 тыс. рублей, во втором – 210 тыс. рублей. Exlantix тоже решил привлечь клиентов скидкой: кроссовер ET 2025 года в одной из комплектаций можно купить на 925 тыс. рублей дешевле.

Чуть скромнее, но тоже приятно удивили кроссоверы VGV: U70 Pro и U75 Plus подешевели, правда незначительно. Зато на U75 Plus отменили старую скидку в 100 тыс. на все версии 2024-2025 годов. Наконец, российская марка Eonyx снизила цены на компактные электромобили – от 160 до 335 тыс. рублей, но при этом аннулировала скидки по 200 тыс. на некоторые позиции.