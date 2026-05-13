Обновленная Mazda 3 вышла на рынок спустя восемь лет: все изменения

Обновлённая Mazda 3 получила матричные фары и научилась распознавать мотоциклы

Японский автопроизводитель Mazda наконец-то добрался до обновления своей популярной модели 3. Случилось это спустя целых восемь лет после выхода машины, но, честно говоря, революции ждать не стоит – изменения скорее косметические. Первой обновлённую версию увидит Европа, а уж потом новинка доберётся и до других рынков.

Главная техническая фишка – матричные светодиодные фары, которые умеют подсвечивать пешеходов. Система помощи водителю тоже получила апгрейд: адаптивный круиз-контроль теперь завязан на распознавание дорожных знаков, а экстренное торможение и помощник смены полосы научились замечать ещё и мотоциклы. На деле это значит, что безопасность стала чуточку умнее.

В салоне перемен тоже немного – добавили серые акценты. Правда, злосчастный чёрный глянцевый пластик на центральной консоли (который так любят маркие отпечатки) никуда не делся.

Зато появилась новая комплектация Homura Plus: в неё входят камеры кругового обзора, парктроники, подогрев кожаных сидений и аудиосистема Bose с 12 динамиками.

Интерьер Mazda 3 2027

Под капотом всё по-старому. Покупателям предложат либо 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 140 лошадиных сил, либо гибрид e-Skyactiv X на 186 сил. Последний, кстати, можно взять как с передним, так и с полным приводом.