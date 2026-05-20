Электромобили Umo производства «Москвича» — как идут продажи?

В апреле электромобиль Umo 5 разошелся тиражом почти две сотни экземпляров

Новый российский бренд Umo в течение апреля реализовал 184 электромобиля Umo 5 – из запланированных к выпуску 300 единиц.

Именно столько машин зарегистрировано в ГИБДД за указанный период, пишет источник со ссылкой на компанию «Автостат Инфо».

По всей видимости, темпы наращиваются: источник отмечает, что за месяц до этого на учет было поставлено лишь 62 автомобиля.

Напомним, Umo – это совместный проект «ЭМ Рус», «Москвича» и «Яндекса», который уже использует машины в своих сервисах такси и каршеринга, а также дистрибутирует авто другим заказчикам.

Umo 5 – «обрусевший» GAC Aion Y Plus

В частности, по последним сообщениям СМИ, в Нижнем Новгороде таксопарки пополнятся Umo 5, окрашенными в единый для городских такси оранжевый цвет.

Как ранее сообщал «За рулем», сборка Umo 5, являющегося клоном GAC Aion Y Plus, стартовала на «Москвиче» в феврале 2026 года, а до конца года планируется выпустить и продать более 3 тысяч таких машин.