Продать годовалый электрокар можно лишь за полцены — эксперт назвал причины

Целиков: электромобили 2023-2024 годов за два года потеряли 50% стоимости

Электрокары, купленные новыми в 2023-2024 годах, сейчас стремительно дешевеют – их реальная цена на вторичном рынке составляет примерно половину от первоначальной. Об этом рассказал эксперт Сергей Целиков

На профильных онлайн-площадках, по его наблюдениям, выложено множество двух- и трехлетних машин с пробегом от 15 до 40 тысяч километров. Цены на них вполне доступные, но продать такие авто всё равно непросто. Хуже всего ситуация обстоит с моделями, чьи производители либо ушли из РФ, либо вовсе прекратили выпуск.

Если бюджет ограничен двумя миллионами, в отличном состоянии реально найти Evolute I-Joy первого поколения или Москвич 3е. За сумму от 2 до 2,5 млн рублей в продаже бывают Skywell ET5, Ora 03 и Evolute I-Sky. При наличии 3-3,5 млн можно присмотреть электрический Voyah Free или Aito M5. А примерно за 4 млн уже доступны Zeekr 001 или представительский Hongqi E-HS9.

С премиальными европейцами всё сложнее. Почти нереально отыскать по адекватной цене BMW iX, Audi e-tron, Jaguar I-Pace или Porsche Taycan с малым пробегом и в идеальном состоянии. Та же история и с Tesla, подытожил специалист.

