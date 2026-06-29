Веста с климат-контролем — когда ждать у дилеров?

RCI News: АВТОВАЗ начал выпуск автомобилей Lada Vesta с климат-контролем

В Тольятти стартовало производство семейства Lada Vesta NG в «так называемой финальной версии 5.0», сообщает источник со ссылкой на инсайдерские данные с предприятия.

Первые автомобили уже сошли с конвейера Волжского автозавода. Главным отличием обновленных машин станет наличие полноценного климат-контроля, утверждает автор заметки. Он располагает и информацией от одного из официальных дилеров АВТОВАЗа: по этим данным, автосалоны в Тольятти начнут получать такие Весты примерно через месяц, в конце июля. Напомним, до сих пор флагманская модель комплектуется лишь кондиционером.

Климат-контроль присутствовал в комплектациях дорестайлинговой Весты, выпускавшейся в Ижевске с 2015 года. Его планировалось сохранить и в обновленной Весте NG, представленной в начале 2022 года, однако затем климат-контроль, как и многие другие функции, был утерян.

С тех пор производство Весты переехало в Тольятти, а многие из «санкционных» позиций вернулись – главным образом, электронные системы и блоки, – но климат-контроль пробовали вернуть еще в 2024-м, а затем в 2025-м и, наконец, перенесли на 2026-й.

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