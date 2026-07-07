Россияне начали скупать подержанные иномарки: чем обусловлен такой интерес?

Продажи подержанных автомобилей в РФ выросли на 21% в первом полугодии 2026 года

С января по июнь этого года россияне купили подержанных машин на 21% больше, чем за аналогичный отрезок 2025-го. Зато средний ценник почти не изменился – плюс всего 1,5%, до 904 тысяч рублей. Такой рывок особенно заметен на фоне низких показателей годичной давности.

Специалисты «Дрома» пояснили: вторичка остается привлекательной для автолюбителей, особенно на фоне дорожающих новых автомобилей. К тому же на рынке б/у куда доступнее модели мощнее 160 л. с. – их ввоз серьезно упал после изменения ставок утильсбора.

Китайский автопром с пробегом покупали на 49% активнее. Впрочем, доля таких машин на рынке все еще скромная – около 3%. Лидеры первого полугодия – Chery Tiggo T11 (+12%), Lifan X60 (+19%) и Haval Jolion (его выбирали вдвое чаще, чем годом раньше).

Немецкие бренды прибавили 32%

Спрос на немецкие бэушки подскочил на 32%. Люди чаще присматривались к Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-класса и Opel Astra – в каждой из моделей рост продаж составил 22-26%. Еще заметнее, на 50-60%, вырос интерес к Volkswagen Golf, BMW 1-й серии и X1, а также к Audi Q5 и A3.

Европейские и американские марки – плюс 27%

Ford Focus разошелся на 12% лучше прежнего, Skoda Octavia – на 41%, Renault Logan – на 24%. При этом среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva стал популярнее на 50%, примерно столько же прибавил внедорожник Cadillac Escalade, а также Peugeot 207 и Partner.

Корейский сектор – традиционные лидеры и сюрпризы

Автомобили из Кореи с пробегом купили на 24% чаще. В тройке самых востребованных – Hyundai Solaris (+20%), Kia Rio (+22%) и Kia Sportage (+27%). А модели Hyundai Santa Fe Classic, Kia Mohave, Kia Venga, Kia Morning и Kia K3 разлетались на 50% и лучше; последняя и вовсе показала рост в 2,2 раза.

Японцы – без сенсаций, но со стабильным плюсом

Японские подержанные машины прибавили 20%. Золотым стандартом остаются Toyota Corolla и Toyota Camya (+13%). А вот Honda Fit стали брать на 38% чаще. Honda Freed, Stepwgn и Vezel также подтянулись – на 60-70%.

Отечественный автопром – скромнее, чем соседи

Российские бренды показали прирост лишь на 10%. В лидерах Lada Priora (+5%), Lada Granta (+29%) и Lada Самара (+4%). Зато внезапно резко вырос интерес к Нивам: Lada Niva Legend – на 62%, Lada Niva Travel – на целых 81%.

Где покупали больше всего

Продажи выросли во всех федеральных округах. На Дальнем Востоке, где в почете японские модели, прирост составил 18%. Самые ходовые – Honda Fit, Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla.

В Сибири спрос поднялся на 14%, и в топ-3 те же Toyota Corolla, Toyota Camry и Lada Priora. На Урале – плюс 11%, на юге России – плюс 27%. И там, и там лидируют Lada Priora и Lada Granta. На Урале третью строчку заняла Lada Самара, а на юге – классика: ВАЗ-2107.

О том, почему похожие модели стоят по-разному, «За рулем» уже объяснил на примере Kia Rio и Hyundai Solaris.