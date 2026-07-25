Эти новые и подержанные машины чаще всего берут в лизинг

«Газпромбанк Автолизинг» и НАПИ: объем автолизинга в РФ вырос на 5,4%

Рынок лизинга легковых автомобилей показал положительную динамику за первые шесть месяцев 2026 года. К такому выводу пришли эксперты «Газпромбанк Автолизинг» и маркетингового агентства НАПИ. Данные их совместного исследования оказались в распоряжении Autonews.ru.

В целом объем заключенных сделок подрос на 5,4% относительно того же периода годом ранее. Особенно отличился июнь: там и вовсе зафиксирован двузначный прирост – плюс 11%.

За первые полгода корпоративные клиенты оформили лизинг на 69,5 тыс. автомобилей. Из них почти 49 тыс. пришлось на новые машины, а оставшиеся 20,4 тыс. – на технику с пробегом.

Впечатляющий рывок сделал сегмент подержанных автомобилей: рост составил 44,9%. А вот рынок новых машин, наоборот, просел на 5,3%. По сути, именно «бэушка» и тянет всю отрасль вверх.

Если смотреть на долю лизинга в общем объеме корпоративных продаж, то по новым авто она достигла 61,8%. Это на 2,9 процентного пункта выше прошлогоднего показателя. В сегменте машин с пробегом ситуация еще интереснее: доля выросла до 34,6%, прибавив сразу 8,5 п.п.

Интересная картина складывается и по брендам. Доля китайских автомобилей сократилась до 45% (минус 6,6 п.п.). Зато российские марки укрепили позиции: их доля подскочила до 34,1%, прирост составил 7,2 п.п.

Генеральный директор НАПИ Татьяна Арабаджи прокомментировала ситуацию: «Китайские марки по совокупному объему продаж по-прежнему лидируют и в сегменте новых, и в сегменте подержанных автомобилей. Лизинг подержанной китайской техники по итогам января-июня 2026 года вырос более чем в два раза, и в дальнейшем позиции китайских брендов в этом сегменте будут только усиливаться. В свою очередь, лизинг новых китайских машин за год сократился, а лизинг новых российских автомобилей вырос на 29% за счет производства новых брендов с китайскими партнерами».

Лидеры спроса среди моделей

В сегменте новых автомобилей корпоративные клиенты чаще всего выбирали Lada Granta, Tenet T7, Lada Largus, Lada Vesta и Belgee X50. Если говорить о подержанных машинах, то здесь в топ вошли Lada Granta, Exeed LX, Kia Rio, Haval Jolion и Jaecoo J7.

Кстати, в июне у корпоратов наибольшей популярностью пользовались новые Tenet T7, Lada Granta и Lada Largus. А вот среди «бэушки» в лидерах оказались Kia Rio, Volkswagen Polo и Exeed LX.

Директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинг» Николай Фомин отметил: «Рост лизинга легковых автомобилей по итогам первого полугодия вновь произошел за счет сегмента подержанной техники. Сегмент новых автомобилей никак не выйдет в плюс, но стоит отметить, что продажи новой техники корпоративным клиентам без учета лизинга за полгода упали еще сильнее».

Ранее «За рулем» перечислил любимые автомобили российских пенсионеров.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

Реклама, ООО «Авторапорт», ИНН 9701071800, erid F7NfYUJCUneVcxJt2c1M