Rolls-Royce и Bentley обошли по продажам Renault в России: как так получилось?

В 2026 году в РФ продано 143 Rolls-Royce, 124 Bentley, но всего 36 Renault

Статистика продаж автомобилей в России за январь-июль 2026 года рисует парадоксальную картину. Некоторые некогда массовые бренды буквально рухнули – их результаты оказались ниже, чем у ультралюксовых марок вроде Rolls-Royce и Bentley.

По сути, Opel, Jaguar и Alfa Romeo смогли реализовать лишь по шесть машин каждый. Этот антирекорд возглавил своеобразный антирейтинг, предоставленный главой « Автостата» Сергеем Целиковым. Вслед за ними расположились Acura с семью проданными автомобилями, Fiat – с девятью, Peugeot – 21, Renault – 36, Citroën – 85, Tesla – 89 и Genesis – 127.

Причем за тот же период Rolls-Royce разошелся тиражом в 143 экземпляра. Bentley – 124, Lamborghini – 120. Для нишевых брендов, которые никогда не гнались за массовостью, это просто впечатляющие цифры.

Целиков добавил, что в общей статистике попадаются марки с еще более скромными результатами, но в большинстве своем это либо малоизвестные, либо редкие производители, которые общей картины не меняют.

О том, как флагманский корейский кроссовер может получить двери в стиле Rolls‑Royce, «За рулем» уже рассказывал.

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