Названы самые любимые семейные автомобили в России

Статистика ОСАГО: 34% водителей вписывают в полис членов семьи, чаще всего супругов

Эксперты страхового маркетплейса bip.ru выяснили, что около 1,4 млн автомобилистов ежегодно вписывают в полис ОСАГО более одного человека. Чаще всего в страховку включают супругов и детей. Также специалисты рассказали, какие машины наиболее популярны в семьях. Почти каждый третий полис, оформленный через сервис, содержит больше одной фамилии – точнее, 34% пользователей добавляют в свою «автогражданку» как минимум одного дополнительного водителя. Основной костяк страхователей при этом составляют мужчины: на них приходится 67% всех договоров. У половина из этой группы водительский стаж составляет от 10 до 13 лет, а средний возраст такого клиента – 46 лет.

Когда речь заходит о совместном использовании машины, семейные узы выходят на первый план. Почти в половине случаев (48%) в страховку с ограничениями записывают именно супругов. Детей вписывают куда реже: вариант «родитель и ребенок» выбирают 3% клиентов, а схему с одним родителем – около 17%. Есть, конечно, и отклонения от этой картины – ими пестрит, в основном, коммерческий транспорт.

Что до семей, оформляющих ОСАГО сразу на нескольких человек, их усредненный портрет выглядит так: возраст около 44 лет, а гендерный баланс почти равный. Как рассказали специалисты порталу Quto, на женщин приходится 44,5%, а на мужчин – 55,5%. В гаражах у таких пар, как правило, прописались практичные кроссоверы. Среди фаворитов мелькают Chery Tiggo 8 Pro, Land Rover Evoque, Nissan Leaf, Chery Tiggo 8 Pro Max и Mercedes-Benz GLC-Class.

Довольно любопытная ситуация складывается, когда за руль семейного автомобиля садится старшее поколение. Основное бремя управления ложится на плечи отцов – им принадлежит 59% машин, тогда как матерям достается лишь 41%. Средний возраст здесь выше, около 49 лет. Парк автомобилей в этой категории выглядит привычно и надежно: тут правят бал Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Renault Sandero и проверенный Toyota Land Cruiser Prado.

В секторе коммерческих машин расклад сил ожидаемо иной. Здесь безоговорочно доминирует сильный пол – 75% владельцев мужчины, и лишь четверть (25%) – женщины. Понятно, что и техника тут не легковая: в лидерах грузопассажирские версии, легкие грузовики, микроавтобусы и минивэны. Среди конкретных моделей, которые чаще всего мелькают в базе сервиса, значатся Kia Bongo, Fiat Ducato, Ford Transit, УАЗ 3909 и Volkswagen Caddy.

Ранее «За рулем» рассказал о росте числа полисов ОСАГО для такси.

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