Эти машины поистине семейные: обширный список

Эксперты bip.ru: 34% водителей вписывают в полис ОСАГО более одного человека

Полис ОСАГО все чаще оформляется не на одного водителя. Страховой маркетплейс bip.ru подсчитал: около 1,4 млн автомобилистов каждый год вписывают в документ больше одного человека.

Кстати, 34% клиентов сервиса указывают в «автогражданке» несколько водителей. При этом за рулем чаще оказываются мужчины – на них приходится 67% всех полисов. У половины водителей стаж составляет от 10 до 30 лет, а медианный возраст достигает 46 лет.

Если говорить о полисе с ограничениями, то там супруги фигурируют в 48% случаев. Детей вписывают по-разному: в 3% – оба родителя с ребенком, в 17% – только один родитель. Правда, коммерческий транспорт – отдельная история, там ситуация иная.

Семейные пары, оформляющие ОСАГО на нескольких человек, в среднем младше – 44 года. Женщин среди них почти столько же, сколько мужчин: 44,5% против 55,5%. В таких семьях чаще выбирают практичные кроссоверы: Chery Tiggo 8 Pro, Land Rover Evoque, Nissan Leaf, Chery Tiggo 8 Pro Max и Mercedes-Benz GLC-Class.

В парах, где решение принимает женщина, управление автомобилем чаще доверяют мужчине – 59% против 41%.

Средний возраст таких клиентов – 49 лет. Среди их машин лидируют Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Renault Sandero и Toyota Land Cruiser Prado.

Коммерческие машины – это преимущественно грузопассажирские модели, легкие грузовики, микроавтобусы и минивэны. Владеют ими в 75% случаев мужчины, у женщин лишь 25%. По данным сервиса, самыми ходовыми здесь оказались Kia Bongo, Fiat Ducato, Ford Transit, УАЗ СГР и Volkswagen Caddy.

О позиции МВД по камерам для ОСАГО «За рулем» уже рассказывал.

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