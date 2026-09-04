Спрос на б/у автомобили растет: самые популярные модели

Продажи подержанных автомобилей летом выросли на 8%

Спрос на автомобили с пробегом продолжает расти, но темп впервые с начала года замедлился. По сравнению с летом прошлого года продажи по итогу трех месяцев прибавили 8%. При этом средняя стоимость увеличилась всего на 2% — до 909 тыс. рублей. Об этом рассказали эксперты портала «Дром». По итогам лета 2026 года топ самых продаваемых моделей не изменился. В лидерах по-прежнему Lada Priora, Lada Granta, Toyota Corolla, Lada 2114 Самара и Toyota Camry.

Ситуацию на рынке прокомментировали аналитики портала: «Активный рост в этом году начался в марте, и весенние продажи показали хороший результат – на четверть больше, чем годом ранее. Это хороший показатель на фоне низкой базы прошлого года. Однако в 2025 году летом продажи начали расти, поэтому сейчас динамика хоть и остается в положительных значениях, но существенно замедлилась относительно весенних темпов. Если в июне этого года спрос был на 20% больше, чем в июне прошлого года, то в июле он снизился до 4% год к году, а в августе замедлился до 2%».

Несложно заметить, что весенний всплеск, когда рынок прибавил четверть к прошлогоднему результату, летом сошел на нет. Сработал эффект высокой базы: год назад именно в июне-августе продажи пошли вверх, поэтому нынешние темпы выглядят скромнее.

Что покупали: бренды и модели

Самый заметный прогресс демонстрируют китайские марки: за лето они нарастили продажи на 34%. Правда, во многом это объясняется небольшой долей на рынке – чем меньше стартовая база, тем легче показать большой рост. Среди отдельных моделей выделяются Haval Jolion (+81%), Chery Tiggo T11 (+9%) и Lifan X60 (+3%).

Немецкие автомобили выбирали на 15% чаще, чем годом ранее. Традиционно сильные позиции сохранили Volkswagen Polo (+7%), Mercedes-Benz E класса (+18%) и BMW 5 серии (+9%). Спрос на остальные европейские и американские бренды подрос на 9%, при этом лидеры продаж остались прежними: Ford Focus (-4%), Skoda Octavia (+11%) и Renault Logan (+9%).

Японские марки прибавили 8%. Покупатели чаще прежнего смотрели на Toyota Corolla (+4%), Toyota Camry (-1%) и Honda Fit (+19%). Корейские бренды выросли на 6% – Hyundai Solaris (+1%), Kia Rio (+4%) и Kia Sportage (+1%). А вот отечественные модели в среднем потеряли 1%: у Lada Priora (-6%), Granta (+16%), 2114 Самара (-4%), «семерки» (-3%) и Kalina (+8%) динамика была разнонаправленной, но в целом спрос немного просел.

Влияние топлива: электромобили и дизели

Летом 2026 года ситуация с топливом заметно повлияла на выбор россиян – водители стали активнее присматриваться к автомобилям с электрической тягой, гибридным установкам и дизельным моторам.

Продажи электромобилей за год выросли в 2,5 раза. Это кратный рост, который уже нельзя списать только на низкую базу: интерес к таким машинам становится устойчивым.

Гибридные автомобили покупали на 22% чаще, чем летом 2025-го. Дизельные версии добавили 17% к прошлогоднему результату.

О том, что в России разрешили продавать топливо пониженных экоклассов, «За рулем» уже рассказывал.

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